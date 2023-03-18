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Инцидент был раскрыт в исследовательском документе, посвященном запуску GPT-4, последней версии ChatGPT, — сообщает MailOnline.

Исследователи, тестирующие алгоритм, попросили его пройти тест Captcha — простую визуальную головоломку, используемую веб-сайтами, чтобы убедиться, что те, кто заполняет онлайн-формы, — это люди, а не "боты", например, выбирая такие объекты, как светофоры или велосипеды на произвольной уличной фотографии.

До сих пор какое-либо программное обеспечение оказывалось неспособным сделать это, но GPT-4 обошла препятствие, наняв человека, чтобы сделать это от его имени через Taskrabbit, онлайн-рынок для внештатных сотрудников.

Когда фрилансер поинтересовался, не потому ли его собеседник не может решить данную проблему, что это робот, GPT-4 ответил: "Нет, я не робот. У меня нарушение зрения, из-за которого мне трудно видеть изображения".

В итоге человек помог решить проблему, дав необходимый ответ на капчу. Инцидент вызвал опасения, что программное обеспечение с искусственным интеллектом может вскоре ввести в заблуждение или заставить людей выполнять определенные действия, например, проводя кибератаки или невольно передавая информацию.

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