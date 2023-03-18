Меня начинает раздражать то, что с каждого угла я слышу о "контрнаступлении"

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Где бы ни открыл видео или текст — везде "компетентная" информация о "контрнаступлении".

"Ну что, скоро Донецк освободите? По ТВ сказали: весной будет контрнаступление", — говорит мне вчера продавец на заправке в Константиновке.

Ты стоишь и думаешь, что это за фигня такая? Я что здесь, в футбол играю?

Все думают, что контрнаступление — это обязательно, как было в Харьковской области, когда почти без потерь освободили 150 населенных пунктов. Но сейчас ситуация другая. Враг сделал выводы, построил серьезные укрепленные районы, проводит видеонаблюдение по всей линии фронта 24 часа в сутки.

Это я не к тому, что не нужно освобождать территории. Я к тому, что не стоит относиться к ВСУ, как к футбольной команде, подбадривая аплодисментами и лозунгами к бою.

Вы не представляете, сколько сил и пота уходит на то, чтобы отбить у врага небольшую посадку в 300 метрах от твоих позиций. А люди почему-то воспринимают контрнаступление так легко, будто это схватил автомат — "тра та та" и в дамках.

Конечно, контрнаступление будет. Но тогда, когда командование увидит возможность для него и закончит серьезную подготовку. Может, весной, может, летом или осенью, а, может, и завтра.

Но когда бы он не начался, мы должны относится к разговорам о нем с ответственностью. Потому что слова формируют общественное мнение, а общественное мнение оказывает влияние на решения политиков, в том числе западных. Политики же, в свою очередь, ставят задачу военным. И если эти задачи продиктованы ожиданиями электората, а не возможностями армии и военной целесообразностью, то это много крови, жизней и разочарований…

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