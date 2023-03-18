Путина лишили возможности закончить войну "мирно": без перезагрузки власти не получится

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Московия вывезла из Украины не менее 16 тыс. детей. Поэтому МУС выдал ордер на арест Путина: что это значит фактически?

123 страны-участницы обязаны арестовать Владимира Путина, как только он въедет на их территорию. К слову, США, Китай и Россия не входят в число государств, где распространяется юрисдикция МУС. Это первый шаг к международному преследованию диктатора.

Решение имеет и политическое значение. К статусу одиозного правителя прилагается еще и официальная квалификация "преступник". Лидеры мира будут теперь думать, садиться ли с ним за один стол переговоров.

Украина настаивает на другом формате суда — организации спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Во-первых, у МУС нет юрисдикции судить за преступления агрессии. Во-вторых, Гаага не имеет полномочий для заочного осуждения. Трибунал такие права может получить.

В создании международного трибунала будут участвовать все наши западные партнеры, а значит, вес решений будет ощутимее.

Сейчас более 30 стран мира формируют логику создания подобного специального трибунала. Германия с Францией традиционно имеют "особое мнение".

Теперь самое вкусное: ордер МУС срывает любые планы Кремля удержать власть "после войны".

Фюрер уже стал фигурантом международного расследования и получил статус подозреваемого. "Мирное соглашение" с Украиной (если вдруг кто-то в Киеве решил бы такое заключить) или вынужденный отвод войск на границы 1991 года не изменят его статус — он фигурант Гааги.

Ордер МУС фактически создает потребность в перезагрузке власти в Московии, которая оказалась в криминальной ловушке. К примеру, как пишет NYT, россияне не смогут добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда Гааги. То есть без выдачи бункерного.

Кстати, фюрер попал в выразительную компанию фигурантов Гааги:

Бывший президент Югославии Слободан Милошевич.

Ожидает выдачи президент Судана Омар Башир.

Президент Либерии Чарльз Тейлор.

Жан-Пьер Бемба, бывший вице-президент Конго.

Президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо.

Президент Кении Ухуру Кениата.

Бункерный главнокомандующий постоянно жаловался на нехватку внимания и недооценку роли и значения Московии в мире. Теперь вот имеет. И пусть не благодарит.

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