Путина лишили возможности закончить войну "мирно": без перезагрузки власти не получится
“Кремль до последнего надеялся ускользнуть из Z-проклятия с помощью т. н. мирного соглашения с Украиной: московиты вот уже полгода тянут Киев за стол переговоров. В пакете предложений: аннексия части украинской территории по линии фронта и отсутствие взаимных претензий. Если раньше Московия могла мечтать об этом, то решение Международного уголовного суда (МУС) снимает даже теоретическую возможность для бункерного выйти сухим из реки крови”. Мнение.
Московия вывезла из Украины не менее 16 тыс. детей. Поэтому МУС выдал ордер на арест Путина: что это значит фактически?
123 страны-участницы обязаны арестовать Владимира Путина, как только он въедет на их территорию. К слову, США, Китай и Россия не входят в число государств, где распространяется юрисдикция МУС. Это первый шаг к международному преследованию диктатора.
Решение имеет и политическое значение. К статусу одиозного правителя прилагается еще и официальная квалификация "преступник". Лидеры мира будут теперь думать, садиться ли с ним за один стол переговоров.
Украина настаивает на другом формате суда — организации спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины.
Во-первых, у МУС нет юрисдикции судить за преступления агрессии. Во-вторых, Гаага не имеет полномочий для заочного осуждения. Трибунал такие права может получить.
В создании международного трибунала будут участвовать все наши западные партнеры, а значит, вес решений будет ощутимее.
Сейчас более 30 стран мира формируют логику создания подобного специального трибунала. Германия с Францией традиционно имеют "особое мнение".
Теперь самое вкусное: ордер МУС срывает любые планы Кремля удержать власть "после войны".
Фюрер уже стал фигурантом международного расследования и получил статус подозреваемого. "Мирное соглашение" с Украиной (если вдруг кто-то в Киеве решил бы такое заключить) или вынужденный отвод войск на границы 1991 года не изменят его статус — он фигурант Гааги.
Ордер МУС фактически создает потребность в перезагрузке власти в Московии, которая оказалась в криминальной ловушке. К примеру, как пишет NYT, россияне не смогут добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда Гааги. То есть без выдачи бункерного.
Кстати, фюрер попал в выразительную компанию фигурантов Гааги:
- Бывший президент Югославии Слободан Милошевич.
- Ожидает выдачи президент Судана Омар Башир.
- Президент Либерии Чарльз Тейлор.
- Жан-Пьер Бемба, бывший вице-президент Конго.
- Президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо.
- Президент Кении Ухуру Кениата.
Бункерный главнокомандующий постоянно жаловался на нехватку внимания и недооценку роли и значения Московии в мире. Теперь вот имеет. И пусть не благодарит.Важно