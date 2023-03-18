Путіна позбавили можливості закінчити війну "мирно": без перезавантаження влади не вийде
“Кремль до останнього сподівався вислизнути із Z-халепи через укладення т. зв. мирної угоди з Україною: московити ось уже пів року затягують Київ за стіл переговорів. У пакеті пропозицій: анексія частини української території по лінії фронту та відсутність взаємних претензій. Якщо раніше Московія могла б бодай мріяти про це, то рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) знімає навіть теоретичну можливість для бункерного вийти сухим із рік крові”. Думка.
Московія вивезла з України щонайменше 16 тис. дітей. Через це МКС видав ордер на арешт Путіна: що це означає фактично?
123 країни-учасниці зобов'язані заарештувати Володимира Путіна, щойно він в'їде на їхню територію. До речі, США, Китай і Росія не входять до числа держав, де поширюється юрисдикція МКС. Це перший крок до міжнародного переслідування диктатора.
Рішення має і політичне значення. До статусу одіозного правителя додається ще й офіційна кваліфікація "злочинець". Лідери світу тепер думатимуть, чи сідати з ним за один стіл переговорів.
Україна наполягає на іншому формату суду — організації спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
По-перше, МКС не має юрисдикції судити за злочини агресії. По-друге, Гаага не має повноважень для заочного засудження. Трибунал такі права може отримати.
У створенні міжнародного трибуналу братимуть участь усі наші західні партнери, а відтак вага рішень буде відчутнішою.
Саме зараз понад 30 країн світу формують логіку заснування подібного спеціального суду. Німеччина з Францією, традиційно, мають "особливу думку".
Тепер найсмачніше: ордер МКС зриває будь-які плани Кремля втримати владу "після війни".
Фюрер уже став фігурантом міжнародного розслідування і має статус підозрюваного. "Мирна угода" з Україною (якщо раптом хтось у Києві надумав би таку укладати) чи вимушене відведення військ на кордони 1991 року не змінять його статус — він фігурант Гааги.
Ордер МКС фактично створює потребу в перезавантаженні влади в Московії, яка опинилася у кримінальній пастці. Наприклад, як пише NYT, росіяни не зможуть добитись зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду Гааги. Тобто, видачі бункерного.
До речі, фюрер потрапив у виразну компанію фігурантів Гааги:
- Колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.
- Очікує видачі президент Судану Омар Башир.
- Президент Ліберії Чарльз Тейлор.
- Жан-Пьер Бемба, колишній віце-президент Конго.
- Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо.
- Президент Кенії Ухуру Кеніата.
Бункерний головнокомандувач постійно скаржився на брак уваги та недооцінку ролі та значення Московії у світі. Тепер ось має. І хай не дякує.Важливо