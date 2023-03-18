Путіна позбавили можливості закінчити війну "мирно": без перезавантаження влади не вийде

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Московія вивезла з України щонайменше 16 тис. дітей. Через це МКС видав ордер на арешт Путіна: що це означає фактично?

123 країни-учасниці зобов'язані заарештувати Володимира Путіна, щойно він в'їде на їхню територію. До речі, США, Китай і Росія не входять до числа держав, де поширюється юрисдикція МКС. Це перший крок до міжнародного переслідування диктатора.

Рішення має і політичне значення. До статусу одіозного правителя додається ще й офіційна кваліфікація "злочинець". Лідери світу тепер думатимуть, чи сідати з ним за один стіл переговорів.

Україна наполягає на іншому формату суду — організації спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

По-перше, МКС не має юрисдикції судити за злочини агресії. По-друге, Гаага не має повноважень для заочного засудження. Трибунал такі права може отримати.

У створенні міжнародного трибуналу братимуть участь усі наші західні партнери, а відтак вага рішень буде відчутнішою.

Саме зараз понад 30 країн світу формують логіку заснування подібного спеціального суду. Німеччина з Францією, традиційно, мають "особливу думку".

Тепер найсмачніше: ордер МКС зриває будь-які плани Кремля втримати владу "після війни".

Фюрер уже став фігурантом міжнародного розслідування і має статус підозрюваного. "Мирна угода" з Україною (якщо раптом хтось у Києві надумав би таку укладати) чи вимушене відведення військ на кордони 1991 року не змінять його статус — він фігурант Гааги.

Ордер МКС фактично створює потребу в перезавантаженні влади в Московії, яка опинилася у кримінальній пастці. Наприклад, як пише NYT, росіяни не зможуть добитись зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду Гааги. Тобто, видачі бункерного.

До речі, фюрер потрапив у виразну компанію фігурантів Гааги:

Колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.

Очікує видачі президент Судану Омар Башир.

Президент Ліберії Чарльз Тейлор.

Жан-Пьер Бемба, колишній віце-президент Конго.

Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо.

Президент Кенії Ухуру Кеніата.

Бункерний головнокомандувач постійно скаржився на брак уваги та недооцінку ролі та значення Московії у світі. Тепер ось має. І хай не дякує.

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