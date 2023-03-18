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Думки Російсько-українська війна Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Путіна позбавили можливості закінчити війну "мирно": без перезавантаження влади не вийде

“Кремль до останнього сподівався вислизнути із Z-халепи через укладення т. зв. мирної угоди з Україною: московити ось уже пів року затягують Київ за стіл переговорів. У пакеті пропозицій: анексія частини української території по лінії фронту та відсутність взаємних претензій. Якщо раніше Московія могла б бодай мріяти про це, то рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) знімає навіть теоретичну можливість для бункерного вийти сухим із рік крові”. Думка.

Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel
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Фото: РИА Новости | Ордер МКС зриває будь-які плани Кремля втримати владу "після війни"
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123 країни-учасниці зобов'язані заарештувати Володимира Путіна, щойно він в'їде на їхню територію. До речі, США, Китай і Росія не входять до числа держав, де поширюється юрисдикція МКС. Це перший крок до міжнародного переслідування диктатора.

Рішення має і політичне значення. До статусу одіозного правителя додається ще й офіційна кваліфікація "злочинець". Лідери світу тепер думатимуть, чи сідати з ним за один стіл переговорів.

Україна наполягає на іншому формату суду — організації спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

По-перше, МКС не має юрисдикції судити за злочини агресії. По-друге, Гаага не має повноважень для заочного засудження. Трибунал такі права може отримати.

У створенні міжнародного трибуналу братимуть участь усі наші західні партнери, а відтак вага рішень буде відчутнішою.

Саме зараз понад 30 країн світу формують логіку заснування подібного спеціального суду. Німеччина з Францією, традиційно, мають "особливу думку".

Тепер найсмачніше: ордер МКС зриває будь-які плани Кремля втримати владу "після війни".

Фюрер уже став фігурантом міжнародного розслідування і має статус підозрюваного. "Мирна угода" з Україною (якщо раптом хтось у Києві надумав би таку укладати) чи вимушене відведення військ на кордони 1991 року не змінять його статус — він фігурант Гааги.

Ордер МКС фактично створює потребу в перезавантаженні влади в Московії, яка опинилася у кримінальній пастці. Наприклад, як пише NYT, росіяни не зможуть добитись зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду Гааги. Тобто, видачі бункерного.

До речі, фюрер потрапив у виразну компанію фігурантів Гааги:

  • Колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.
  • Очікує видачі президент Судану Омар Башир.
  • Президент Ліберії Чарльз Тейлор.
  • Жан-Пьер Бемба, колишній віце-президент Конго.
  • Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо.
  • Президент Кенії Ухуру Кеніата.

Бункерний головнокомандувач постійно скаржився на брак уваги та недооцінку ролі та значення Московії у світі. Тепер ось має. І хай не дякує.

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