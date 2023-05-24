Вибух Пентагону та обвал ринку. Як штучний інтелект змусив увесь світ здригнутися

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Сьогодні вранці з'явилося зображення вибуху у Пентагоні, згенероване ШІ.

Декілька шановних джерел ретранслювали цю новину як реальну подію. Зрештою S&P 500 за лічені хвилини впав на 30 пунктів. Коливання в ринковій капіталізації становили близько $500 млрд. І все через підроблене зображення, згенероване ШІ!

Після того, як з'ясувалося, що це є фальшивка, ринок відновився.

Штучний інтелект створює штучний світ, дуже схожий на реальний Фото: Нейромережа

Здавалося б, начебто нічого нового. Гарячі новини і раніше були здатні буквально підірвати ринок. І ті, хто стояли за лаштунками процесу, могли на цьому заробити величезні гроші. Але така спритність рук завжди вимагала також великих вкладень та спеціальних технічних засобів.

Різниця в тому, що зараз запустити цілий каскад фейкових новин, на основі відео або зображень, згенерованих ШІ, стає неймовірно легко. Практично для будь-яких цілей. Відрізнити правду від брехні стає дедалі важче. І це вже найближчим часом позначиться абсолютно на всьому: на біржових ринках, на підсумках виборів, на відносинах між людьми, на міжнародній політиці... Масштаб наслідків ми ще навіть не уявляємо.

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