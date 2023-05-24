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Вибух Пентагону та обвал ринку. Як штучний інтелект змусив увесь світ здригнутися

З розвитком штучного інтелекту вельми правдоподібні фейки розмножуються набагато легше, ніж раніше. Про те, чим це загрожує світові, розмірковує експерт Роман Комиза.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
eye 79
пентагон, вибух, фейк, штучний інтелект
Вибух Пентагону, вигаданий штучним інтелектом
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Сьогодні вранці з'явилося зображення вибуху у Пентагоні, згенероване ШІ.

Декілька шановних джерел ретранслювали цю новину як реальну подію. Зрештою S&P 500 за лічені хвилини впав на 30 пунктів. Коливання в ринковій капіталізації становили близько $500 млрд. І все через підроблене зображення, згенероване ШІ!

Після того, як з'ясувалося, що це є фальшивка, ринок відновився.

штучний інтелект, фейк Fullscreen
Штучний інтелект створює штучний світ, дуже схожий на реальний
Фото: Нейромережа

Здавалося б, начебто нічого нового. Гарячі новини і раніше були здатні буквально підірвати ринок. І ті, хто стояли за лаштунками процесу, могли на цьому заробити величезні гроші. Але така спритність рук завжди вимагала також великих вкладень та спеціальних технічних засобів.

Різниця в тому, що зараз запустити цілий каскад фейкових новин, на основі відео або зображень, згенерованих ШІ, стає неймовірно легко. Практично для будь-яких цілей. Відрізнити правду від брехні стає дедалі важче. І це вже найближчим часом позначиться абсолютно на всьому: на біржових ринках, на підсумках виборів, на відносинах між людьми, на міжнародній політиці... Масштаб наслідків ми ще навіть не уявляємо.

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