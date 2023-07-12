"Радиоэлектронный пулемет": Украина подавит Россию новой системой РЭБ, — эксперт

По подсчетам аналитика Юлиана Репке, 100 комплексов AUDS обезопасят весь фронт от дронов РФ, но пока их используют лишь на самых "горячих" участках фронта.

Украинские войска могут лишить Россию превосходства в воздухе с помощью комплекса Anti-UAV Defense System (AUDS). Так считает военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Как AUDS поможет ВСУ

Россия использует тысячи БПЛА, чтобы находить позиции Сил обороны Украины и координировать удары артиллерии по ним. По словам эксперта, благодаря этому ВС РФ получили превосходство в воздухе, но ситуацию может кардинально изменить британские системы AUDS, которые впервые появились в Украине.

Юлиан Репке называет AUDS "радиоэлектронным пулеметом", поскольку он гораздо мощнее обычных антидроновых ружей. Система замечает вражеские дроны на расстоянии до 10 км, а затем с помощью направленной антенны "выстреливает" в него мощным радиолучом, обрывающим связь летательных аппаратов с их станциями управления.

Как считает аналитик, чтобы обезопасить весь фронт от российских беспилотников, ВСУ необходимо около 100 систем AUDS. Сейчас таких комплексов в Украине гораздо меньше, потому военные используют их лишь на самых "горячих" участках фронта, например, в районе Антоновского моста через Днепр.

Антидроновая система AUDS Фото: Blighter Surveillance Systems

Что известно об AUDS

Впервые комплекс AUDS в Украине показал военный связист Сергей Флэш, он же сравнил его с антидроновыми ружьями и назвал "антидрон-пулеметом". Система объединяет в себе радиолокационную станцию, антенну электронного сканирования и генератор радиочастотных помех. Она может точно определять тип БПЛА по сигналам и камерам, а затем подбирает частоту для подавления в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц. Система настолько мощная, что может приземлить дрон или же заставить его висеть в воздухе, пока не разрядится аккумулятор.

Компания Blighter Surveillance Systems, один из разработчиков, уверяет, что AUDS может работать в любое время суток и при любых погодных условиях с минимальным побочным ущербом. Комплекс устанавливается на стационарных башнях, крышах зданий или на транспортных средствах. Скорость обнаружения БПЛА составляет всего 15 секунд.

Характеристики Auds:

дальность обнаружения — 10 км;

минимальный размер цели — 0,01 м²;

выходная мощность — 4 Вт;

охват по азимуту — 180° (стандартно) или 360° (опционально);

угол возвышения — 10° (антенны M10S) или 20° (антенны W20S);

регулировка высоты — от -40° до +30°;

максимальная скорость камеры — 60 градусов в секунду;

оптический зум — x30;

цифровой зум — x12;

длина волны тепловизора — от 3 до 5 мкм.

Недавно украинское предприятие "Антидрон Україна" представило портативное устройство C-Vog FPVKiller для борьбы с FPV-дронами, которые ВС РФ активно применяют на фронте. Комплекс приводится в действие одним нажатием кнопки и создает помехи, выводящие из строя опасные БПЛА.