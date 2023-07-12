"Радиоэлектронный пулемет": Украина подавит Россию новой системой РЭБ, — эксперт

По подсчетам аналитика Юлиана Репке, 100 комплексов AUDS обезопасят весь фронт от дронов РФ, но пока их используют лишь на самых "горячих" участках фронта.

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Украинские войска могут лишить Россию превосходства в воздухе с помощью комплекса Anti-UAV Defense System (AUDS). Так считает военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Как AUDS поможет ВСУ

Россия использует тысячи БПЛА, чтобы находить позиции Сил обороны Украины и координировать удары артиллерии по ним. По словам эксперта, благодаря этому ВС РФ получили превосходство в воздухе, но ситуацию может кардинально изменить британские системы AUDS, которые впервые появились в Украине.

Юлиан Репке называет AUDS "радиоэлектронным пулеметом", поскольку он гораздо мощнее обычных антидроновых ружей. Система замечает вражеские дроны на расстоянии до 10 км, а затем с помощью направленной антенны "выстреливает" в него мощным радиолучом, обрывающим связь летательных аппаратов с их станциями управления.

Как считает аналитик, чтобы обезопасить весь фронт от российских беспилотников, ВСУ необходимо около 100 систем AUDS. Сейчас таких комплексов в Украине гораздо меньше, потому военные используют их лишь на самых "горячих" участках фронта, например, в районе Антоновского моста через Днепр.

Антидроновая система AUDS Фото: Blighter Surveillance Systems

Что известно об AUDS

Впервые комплекс AUDS в Украине показал военный связист Сергей Флэш, он же сравнил его с антидроновыми ружьями и назвал "антидрон-пулеметом". Система объединяет в себе радиолокационную станцию, антенну электронного сканирования и генератор радиочастотных помех. Она может точно определять тип БПЛА по сигналам и камерам, а затем подбирает частоту для подавления в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц. Система настолько мощная, что может приземлить дрон или же заставить его висеть в воздухе, пока не разрядится аккумулятор.

Компания Blighter Surveillance Systems, один из разработчиков, уверяет, что AUDS может работать в любое время суток и при любых погодных условиях с минимальным побочным ущербом. Комплекс устанавливается на стационарных башнях, крышах зданий или на транспортных средствах. Скорость обнаружения БПЛА составляет всего 15 секунд.

Характеристики Auds:

дальность обнаружения — 10 км;

минимальный размер цели — 0,01 м²;

выходная мощность — 4 Вт;

охват по азимуту — 180° (стандартно) или 360° (опционально);

угол возвышения — 10° (антенны M10S) или 20° (антенны W20S);

регулировка высоты — от -40° до +30°;

максимальная скорость камеры — 60 градусов в секунду;

оптический зум — x30;

цифровой зум — x12;

длина волны тепловизора — от 3 до 5 мкм.

Недавно украинское предприятие "Антидрон Україна" представило портативное устройство C-Vog FPVKiller для борьбы с FPV-дронами, которые ВС РФ активно применяют на фронте. Комплекс приводится в действие одним нажатием кнопки и создает помехи, выводящие из строя опасные БПЛА.