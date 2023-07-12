"Радіоелектронний кулемет": Україна придушить Росію новою системою РЕБ, — експерт

За підрахунками аналітика Юліана Рєпке, 100 комплексів AUDS убезпечать весь фронт від дронів РФ, але поки що їх використовують лише на найбільш "гарячих" ділянках фронту.

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Українські війська можуть позбавити Росію переваги в повітрі за допомогою комплексу Anti-UAV Defense System (AUDS). Так вважає військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Репке.

Як AUDS допоможе ЗСУ

Росія використовує тисячі БПЛА, щоб знаходити позиції Сил оборони України і координувати удари артилерії по них. За словами експерта, завдяки цьому ЗС РФ отримали перевагу в повітрі, але ситуацію можуть кардинально змінити британські системи AUDS, які вперше з'явилися в Україні.

Юліан Репке називає AUDS "радіоелектронним кулеметом", оскільки він набагато потужніший за звичайні антидронові рушниці. Система помічає ворожі дрони на відстані до 10 км, а потім за допомогою спрямованої антени "вистрілює" в нього потужним радіопроменем, що обриває зв'язок літальних апаратів з їхніми станціями управління.

Як вважає аналітик, щоб убезпечити весь фронт від російських безпілотників, ЗСУ необхідно близько 100 систем AUDS. Зараз таких комплексів в Україні набагато менше, тому військові використовують їх лише на найгарячіших ділянках фронту, наприклад, у районі Антонівського мосту через Дніпро.

Антидронова система AUDS Фото: Blighter Surveillance Systems

Що відомо про AUDS

Уперше комплекс AUDS в Україні показав військовий зв'язківець Сергій Флеш, він же порівняв його з антидроновими рушницями і назвав "антидрон-кулеметом". Система об'єднує в собі радіолокаційну станцію, антену електронного сканування і генератор радіочастотних перешкод. Вона може точно визначати тип БПЛА за сигналами і камерами, а потім підбирає частоту для придушення в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц. Система настільки потужна, що може приземлити дрон або ж змусити його висіти в повітрі, поки не розрядиться акумулятор.

Компанія Blighter Surveillance Systems, один із розробників, запевняє, що AUDS може працювати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов з мінімальним побічним збитком. Комплекс встановлюється на стаціонарних вежах, дахах будівель або на транспортних засобах. Швидкість виявлення БПЛА становить лише 15 секунд.

Характеристики Auds:

дальність виявлення — 10 км;

мінімальний розмір цілі — 0,01 м²;

вихідна потужність — 4 Вт;

охоплення за азимутом — 180° (стандартно) або 360° (опціонально);

кут піднімання — 10° (антени M10S) або 20° (антени W20S);

регулювання висоти — від -40° до +30°;

максимальна швидкість камери — 60 градусів на секунду;

оптичний зум — x30;

цифровий зум — x12;

довжина хвилі тепловізора — від 3 до 5 мкм.

Нещодавно українське підприємство "Антидрон Україна" представило портативний пристрій C-Vog FPVKiller для боротьби з FPV-дронамі, які ЗС РФ активно застосовують на фронті. Комплекс приводиться в дію одним натисканням кнопки і створює перешкоди, що виводять з ладу небезпечні БПЛА.