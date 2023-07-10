Українські військові отримали потужний антидроновий комплекс AUDS: як він діє (відео)

Комплекс оснащений радаром, камерою з ІЧ-датчиками і генератором перешкод. Він може виявляти і пригнічувати велику кількість БПЛА на відстані до 10 км.

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Українські військові отримали сучасні системи AUDS, якими зможуть уражати російські безпілотники. Про це стало відомо на сторінці журналіста німецького видання Bild Юліана Рєпке у Twitter.

AUDS в Україні

Спочатку Юліан Репке опублікував фотографії військового із загадковим обладнанням, яке прийняв за лазерну зброю. Обличчя людини на відео було розмите, проте Фокус знайшов його оригінал на сторінці українського зв'язківця та експерта з технологій РЕБ Сергія Флеша у Facebook.

"Є антидрон-рушниця, а це ствол антидрон-кулемета", — зазначив автор публікації.

Сергій Флеш із деталлю комплексу AUDS Фото: Facebook

Група Ukraine Weapons Tracker вказала на помилку Юліана Рєпке і впізнала в обладнанні Anti-UAV Defence System або скорочено AUDS. Її ж один із користувачів вказав у коментарях під постом Сергія Флеша.

Як пише сайт "Мілітарний", комплекс AUDS розробили три компанії з Великої Британії: Blighter Surveillance Systems, Enterprise Control Systems і Chess Dynamics. Вони об'єднали у своєму апараті три ключові технології: радіолокаційну станцію, антену електронного сканування і генератор радіочастотних перешкод.

Як працює AUDS

Спочатку радар Blighter A400 фіксує наближення дрона, вловлюючи його сигнали, і визначає модель. Як пише компанія Blighter Surveillance Systems на своєму сайті, РЛС може працювати в будь-який час дня і ночі, а також за будь-якої погоди.

Помітивши загрозу, AUDS під'єднує до справи камеру Piranha 46 з інфрачервоними датчиками, щоб краще прицілитися і визначити її тип, після чого уражає безпілотник потужним випромінюванням, яке перекриває команди від пульта управління — пілот у цей час бачить повідомлення про неполадки. Оператор системи може регулювати час впливу на БПЛА, наприклад, тримати його під прицілом доти, доки не розрядиться акумулятор. Система підбирає частоти в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц.

"Є низка частотних діапазонів, які використовуються всіма виробниками. На БПЛА спрямоване таке потужне радіовипромінювання, що він може бачити тільки сигнал нашої AUDS", — пояснив виданню Business Insider представник Enterprise Control Systems Пол Тейлор.

Основні характеристики AUDS:

дальність виявлення — 10 км;

мінімальний розмір цілі — 0,01 м²;

вихідна потужність — 4 Вт;

охоплення за азимутом — 180° (стандартно) або 360° (опціонально);

кут піднесення — 10° (антени M10S) або 20° (антени W20S);

регулювання висоти — від -40° до +30°;

максимальна швидкість камери — 60 градусів на секунду;

оптичний зум — x30;

цифровий зум — x12;

довжина хвилі тепловізора — від 3 до 5 мкм.

Нещодавно компанія "Антидрон Україна" представила нову систему C-Vog Shield Mega, яку також називають "Пекельною сковорідкою". За словами розробників, вона може пригнічувати практично всі види дронів від китайських DJI Mavic до російських "Ланцетів" завдяки широкому спектру частот.

Нещодавно вчені придумали, як збільшити ефективність засобів РЕБ проти дронів і ракет. Компанія Comtech PST створила підсилювач на основі нітриду галію, який має замінити застарілі лампи біжучої хвилі.