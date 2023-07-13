Подорвали дроном и добили гранатой: ВСУ лишили россиян новейшего танка "Прорыв" (видео)

По состоянию на февраль 2023 года у ВС РФ на вооружении состояло 100 танков Т-90М "Прорыв", но только в июле украинские войска уничтожили две таких машины.

Украинские военные в районе Курдюмовки, расположенной вблизи Бахмута, уничтожили один из новейших российских танков — Т-90М "Прорыв". Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Юрий Бутусов в четверг, 13 июля.

На видеокадрах видно, как танк двигается вдоль железнодорожных путей. К нему вылетает дрон-камикадзе и поражает Т-90М в кормовой отсек, где расположен мотор. Танк дымится, но продолжает движение и даже преодолевает железнодорожный переезд. Однако по ту сторону колей он окончательно глохнет и останавливается возле ранее уничтоженной огнем машины.

Экипаж танка спешно покидает его и убегает прочь. После этого, чтобы добить "Прорыв", украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата скидывают на него термобарическую гранату. Боевая машина превращается в груду искорёженного металла.

Что известно о танке Т-90М "Прорыв"

Это модификация модели российского танка Т-90А. Работа над этой моделью танка началась в 2010 году, а в 2021 Россия перешла к ее серийному изготовлению.

Танк состоит их условных трех отсеков: в лобовой части находится отдел управления, посредине — боевое отделение, а в кормовой части расположен моторный отсек. В отличие от своих предшественников, он получил башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием. Кроме того он оснащен системой управления огня "Калина", модульной зенитной пулеметной установкой "УДП Т05БВ-1", радиостанцией "Акведук". Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт".

Отметим, что это модель, в которой впервые для российского танка применено управление на основе штурвала и система автоматического переключения передач. Для управления такой военной машиной достаточно три человека: механика-водителя, наводчика и командира танка. По состоянию на февраль 2023 года на вооружении ВС РФ находилось 100 танков Т-90М "Прорыв".

Напомним, ранее военные показали, как дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

Кроме того 10 июля бригада Нацгвардии уничтожила танк Т-90М "Прорыв". Аэроразведка военных успешно зафиксировала вражескую технику. Впоследствии тяжелую бронетехнику войск РФ ликвидировали с помощью БПЛА.