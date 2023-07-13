Украинский робот "Скорпион 2" будет бить россиян: когда появится у ВСУ (видео)

"Скорпион-2" может проводить разведку, штурм, подавлять врага огнем и держать оборону, действуя даже под воздействием средств РЭБ.

Испытания многофункционального наземного беспилотника "Скорпион-2", созданного командой разработчиков TEMERLAND, приближаются к концу и скоро робота отправят тестироваться в условиях реальных боевых действий. Об этом рассказал представитель команды-разработчика Николай Кобец в интервью 24 каналу.

По его словам, идея разработать и воплотить в жизнь робота типа "Скорпион" возникла еще в 2014 году под влиянием боевых действий в АТО, когда стало очевидным, что ВСУ не хватает подобной техники. Сейчас команда, которая выиграла грант ЮНИСЕФ для усовершенствования системы навигации наземного беспилотника, дорабатывает его технические характеристики.

"Прототипа, который использовался бы в бою сейчас нет, потому что мы его тестируем сейчас на производстве. Потом мы предоставим его в войско для тестирования в боевых условиях. После этого будем запускать в серию", — поделился планами Кобец.

Технические характеристики наземного дрона "Скорпион-2"

снаряженная масса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

длина — 2 м;

дальность управления — до 2 км;

оборудование — 12,7 мм пулемет;

дальность стрельбы — до 2 км;

управление — дистанционное с безопасной для оператора дистанции.

Платформу робота можно модифицировать под различные калибры огнестрельного оружия, в том числе и для АГС."Скорпион-2" также может выпускать рой дронов, который будет патрулировать территорию, обнаруживать цели противника и поражать их. Кроме того, наземный робот может перевозить дроны-камикадзе, которые уничтожают вражескую небронированную технику типа бензовозов.

Разработчики оснастили "Скорпион-2" уникальной системой навигации, которая позволяет ему возвращаться на исходную позицию даже тогда, когда ВС РФ применят РЭБ с целью "заглушить" наземный беспилотник.

Так выглядит созданный в Украине боевой робот в виде наземного беспилотника Фото: Facebook

Какие боевые задачи выполняет "Скорпион-2"

огневое сопротивление;

разведка боем;

решение логистических задач;

оборона и штурм;

работа как в команде с пехотой, так и вместе с другими роботами-сателлитами;

обнаружение и поражение целей противника;

прикрытые пехоты;

перевозка дронов-камикадзе.

Напомним, в конце февраля 2023 года стало известно, что в Украине создали боевого робота "Скорпион 2". Он оснащен автоматической турелью с пулеметом или гранатометом, чтобы обеспечивать огневую поддержку на уровне роты или целого батальона.

В это же время медиа писали о том, что в Украине создали "наземный" дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки. Платформа ездит на колесах от мотоциклов, оснащена камерой ночного видения и управляется с помощью пульта.