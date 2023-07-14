Армия Китая заменяет солдат роботами с автоматами: где их будут применять (видео)

На Китайском гостелевидении показали, что полуавтономные машины-убийцы умеют стрелять из винтовок QBZ-95 по мишеням. Они должны повысить боеспособность войск и охранять важные объекты.

На государственном китайском телеканале вышел сюжет о развитии высоких технологий в НОАК, в котором шла речь, что роботизированные собаки с установленными на них автоматами учатся стрелять по мишеням. На этот телевизионный сюжет обратил внимание один из пользователей твиттера, который и выложил фрагмент из репортажа.

На кадрах, циркулирующих в социальных сетях, видно, как четвероногие собаки-роботы стреляют из винтовки QBZ-95 по целям на военном полигоне. В материале провластного телеканала говорится, что китайские вооруженные силы успешно интегрировали "четвероногих беспилотных роботов", известных в народе как робопсы, для повышения боеспособности своих войск.

По словам военных экспертов, этот полуавтономный робот запрограммирован на минимизацию опасности для человека. Уникальные возможности робота дадут огромное преимущество войскам НОАК при выполнении задач по охранам военных баз и других важных объектов.

Судя из материала сюжета, этих вооруженных робопсов в будущем будут использовать в опасных районах для обнаружения и уничтожения противника или для уничтожения мин, а также заминированных объектов. Характеристики и боевой статус этих машин держится в секрете и никакой другой дополнительной информации нет.

Это не первое появление на публике робопсов из Китая. Ранее гостелевидение уже показывало сюжет, в котором с помощью роботов-собак проходил штурм зданий. Тогда военного робота выгрузили на крышу здания прямо с грузового беспилотника. Еще в том репортаже эксперты отметили на спине робота автомат QBB-97 китайского производства. Оружие производит 650 выстрелов в минуту, дальность составляет 400 м.

Ранее Фокус рассказывал, что в России представили боевого робота-собаку с гранатометом. Оказалось, что это обычный робот с китайского Aliexpress. Формой и расположением "глаз", общими пропорциями, а также серебристыми деталями робопес напоминает модель Unitree Yushu Technology Dog от Unitree Robotic, которая продается на китайских онлайн-площадках Alibaba и Aliexpress всего за $2700. А военные аналитики вообще сомневаются, что "суверенная" робот-собака М-81 сможет дистанционно прицелиться и устоять на ногах после выстрела из гранатомета.