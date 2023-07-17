"Убийца ПВО". В России представили новую версию дронов "Ланцет": что изменилось (видео)

Как уверяют россияне, благодаря улучшенной системе запуска ВС РФ смогут атаковать Украину целыми роями "Ланцетов".

В России компания ZALA Aero усовершенствовала беспилотный летальный аппарат "Ланцет" таким образом, что теперь он может нести дополнительную опасность для систем противовоздушной обороны. Об сообщило РИА Новости в воскресенье, 16 июля.

СМИ написало о том, что новую модель дрона-камикадзе оснастили крылом и хвостовым оперением, которое может складываться. Кроме того разработчики создали контейнерную пусковую установку, которая позволяет оператору за один раз выпускать сразу несколько беспилотников типа "Ланцет".

Российский военный эксперт Денис Федутинов считает, что такие конструкторские изменения значительно повысят боеспособность дронов ZALA. Так, учитывая то, что контейнерная установка будет запускать сразу ряд барражирующих боеприпасов, ВС РФ смогут активнее поражать украинскую бронированную технику. Также рой "Ланцетов", по мнению эксперта, сможет повреждать целые системы ПВО, так как им придется работать сразу по нескольким движущимся целям, которые были запущены одновременно.

"Можно сказать, "Ланцеты" при такой схеме применения станут убийцами ПВО", — резюмировал Федутинов.

Также усовершенствованный "Ланцет" будет тратить меньше времени для того, чтобы прийти в боевую готовность. Это обусловлено тем, что благодаря крылу и хвостовому оперению, которые складываются, дрон будет "распрямлять" их и приводить в режим полета сразу после запуска из контейнерной установки. Это значит, что ВС РФ смогут за конкретный промежуток времени в несколько раз повысить количество дронов, которые будут атаковать Украину.

В будущем конструкторы ZALA Aero на основе усовершенствованных "Ланцетов" хотят создать целый рой беспилотников, у которых будет общий "мозг" — нейросеть. В таком случае, если один беспилотник увидит цель и направится к ней, то другие узнают координаты автоматически и последуют за ним. Также разработчики хотят "научить" дроны разумно выбирать цель, ориентируясь на то, поражение какого объекта принесет больше всего вреда противнику.

Российские разработчики хотят снабдить рой дронов "коллективным разумом" в виде нейросети

Напомним, 16 июля РФ заявила о наращивании производства дронов "Ланцет". Пропагандистские издания утверждают, что одной из главных задач разработчиков беспилотных аппаратов "Ланцет" является обеспечение бесперебойных поставок этих аппаратов в российскую армию.

Утверждение РФ прозвучало на фоне заявления представителя Генштаба Алексея Громова о том, что у противника осталось около 50 дронов "Ланцет". При этом командир отряда ударных БПЛА ВСУ Илья Шполянский рассказывает – беспилотники РФ наносит украинской армии значительный ущерб.

Также 11 июля представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что у российских военных осталось всего 50 опасных дронов "Ланцет", однако в дальнейшем страна-агрессор планирует наращивать производство этих беспилотных летальных аппаратов.

По состоянию на февраль 2022 года ВС РФ имели в своем запасе от 50 до 100 "Ланцетов", а уже с лета смогли нарастить производство этого оружия. Как подсчитали аналитики, если взять начальной точкой июль 2022 года то за 12 месяцев РФ теоретически могла произвести 800 из 900 БПЛА.