Россияне активно закупают: почему дроны Autel могут заменить популярные DJI Mavic

Новая модель квадрокоптера EVO Max 4T получила хорошую защиту от РЭБ и датчики, позволяющие летать без GPS.

Американская компания Autel выпустила новую версию дрона EVO Max 4T, который работает надежнее популярных Mavic 3 от DJI. Украинский эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе опробовал его возможности, рассказав о результатах тестов в Telegram.

Испытания дрона Autel EVO Max 4T

Система управления предыдущих квадрокоптеров Autel были уязвимы для средств РЭБ, поэтому их было опасно применять на передовой. Новая же версия Autel EVO Max 4T получила технологию псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), которая помогает избегать воздействия "глушилок". Сейчас такие БПЛА активно покупают россияне.

Как заметил Сергей Флэш, "прыжки" между частотами у Autel 4T хорошо упорядочены в отличие от Mavic 3E или Mavic 3Т. Разработчики заявляют, что коптер управляется в частотных диапазонах 2400, 5800 и 900 МГц, но на деле не переключается на частоты ниже 2,4 ГГц.

В пульте управления оказались 4 антенны: две внутри корпуса в виде наклеек на 2,4 и 5,8 ГГц, (по одной в вертикальной плоскости и горизонтальной плоскости) и две внешних. Как показал анализатор частот, только внешняя антенна может работать на 900 МГц, но очень слабо.

"Благодаря ППРЧ и мощному пульту, новый Аутел отлично держит РЭБ. Не хуже Mavic 3E и 3Т. Мне показалось, даже чуть лучше", — отметил Сергей Флэш.

Перестройка частот дрон Autel EVO Max 4T Фото: Telegram Перестройка частот дрона DJI Mavic Фото: Telegram

Помимо защиты от РЭБ, эксперт назвал и другие преимущества новинки Autel перед Mavic. 4Т довольно большой и мощный, должен поднимать больше веса, и его тяжелее перевернуть в воздухе. Квадрокоптер оснащен хорошей камерой со 160-кратным зумом, хотя после 90-та крат изображение начинает размыватся. Еще у Autel нет аналога Aeroscope — оборудования, которое позволяет отслеживать беспилотники DJI на поле боя, поэтому военным не приходится искать дополнительные решения безопасности.

"Вывод: вполне хороший дрон, надо еще проверить по фронтам на деле. Жаль, россияне тоже это все понимают и его будут применять", — резюмировал Сергей Флэш.

В другом посте специалист рассказал об испытаниях Autel EVO Max 4Т:

"Взлетел я, и дрон видит 36 спутников. Ну думаю сейчас РЭБ Флэшмобиля тебе покажет. Включил 50 ватт на частоты GPS и Глонасс и жду привычной реакции DJI, а эта скотыняка перешла на диапазон L2, работая там на 16 спутниках".

Дроны Autel EVO Max 4T и DJI Mavic Фото: Telegram

Что известно об Autel EVO Max 4Т

Компания-разработчик Autel впервые показала EVO Max 4Т в январе 2023 года на выставке CES2023 в Лас-Вегасе, а на рынке модель появилась весной. Она получила корпус с защитой от воды и пыли, возможность "горячей" замены аккумулятора, навигацию без GPS благодаря датчикам и другие преимущества, которые полезны на поле боя.

Еще одной особенностью квадрокоптера стала интеллектуальная система, которая оценивает обстановку и создает сложные трехмерные траектории полета в реальном времени, заставляя уклоняться от препятствий. Благодаря складной, устойчивой к атмосферным воздействиям конструкции EVO Max 4T максимально портативный.

Характеристики Autel EVO Max 4Т

тепловизионная камера — 640x512, 16х цифровой зум;

широкая камера — 50 МП, 1/1,28" CMOS;

зум-камера — 48 МП, 8K, 10х оптический зум (максимум 160x);

дальности связи — около 20 км;

время полета — до 42 мин;

обход препятствий — на 720°;

максимальная скорость — 22 м/с;

максимальная высота — 7 км;

стандарт защиты — IP43.

Ранее писали, DJI сняла с продажи популярные дроны Mavic 3. В связи с этим командир роты ударных БПЛА ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" призвал украинцев искать альтернативы.