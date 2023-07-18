Огонь, вода и жерло вулкана: самые необычные применения дронов (видео)

Беспилотники играют решающую роль на войне в Украине, но они способны приносить пользу и в мирных целях.

За последние несколько лет беспилотные летательные аппараты стали очень распространенной технологией, и не только в военной сфере. Издание Playua приводит необычные способы применения дронов, до которых мало кто может додуматься.

Беспилотные технологии хорошо известны украинцам, раньше их использовали для воздушной съемки, а после полномасштабного вторжения России в 2022 году — активно применяют в войне для разведки и нанесения ударов. Волонтеры едва ли не каждый день объявляют сборы на ту или иную модель БПЛА, чтобы усилить украинскую армию на поле боя. Тем временем весь остальной мир находит летательным аппаратам другие, более мирные применения.

Дрон потушил пожар в жилом доме

Чешская компания Multi-robot Systems Group разработала дрон для тушения пожаров DOFEC (Discharging Of Fire Extinguishing Capsules) и в 2020 году впервые испытали его возможности под контролем пожарных. Они разожгли костер в многоэтажном здании, а затем запустили БПЛА снаружи, предварительно открыв окно.

DOFEC первым делом обнаружил очаг возгорания с помощью инфракрасной камеры, бортовых датчиков и искусственного интеллекта, определив для себя цель. Затем он подлетел на нужное расстояние и выстрелил сквозь окно капсулой весом 0,5 кг, наполненной специальным пенистым раствором. Под воздействием огня оболочка лопнула, и вещество успешно его потушило.

Затем, подлетев на удобное расстояние, он выстрелил противопожарной капсулой, имеющей вес 0.5 кг и наполненной огнетушащей смесью. При контакте с огнем капсула раскрылась и потушила костер.

Разработчики пытаются усовершенствовать свое устройство, в том числе оснастить его механизмом для выбивания окон — таким образом аппарат сможет проникать в помещение, если пожар нельзя погасить снаружи. Еще инженеры хотят увеличить запас капсул, которые DOFEC может поднимать за один раз.

"Использование БПЛА не ограничивается только тушением пожара, его также можно использовать для исследования пола или поиска выживших", — пишут изобретатели на официальном сайте.

Путешествие в жерло вулкана

Как пишет сайт Electronics 360, группа ученых использовала дрон Autel EVO Lite+ от компании Autel Robotics, чтобы исследовать активность вулкана Иразу в Коста-Рике. Профессиональный оператор Ян Годфри направил беспилотник в главный кратер и помог собрать важные данные: уровень воды, области минерализации и кристаллизации, места, где могут возникнуть камнепады, трещины или эрозия, потенциальные источники дегазации, где магма может вырваться на поверхность.

Исследователи выбрали модель Autel EVO Lite+ из-за ее выносливости — БПЛА может проводить в воздухе до 40 минут без подзарядки и выдерживать ветер скоростью до 8,7 м/с. По словам ученых, дрон хорошо показал себя на 3,4 км над уровнем моря, несмотря на ветреную погоду. Кроме того, беспилотник может создавать 2D-карты и 3D-модели вулканических образований.

БПЛА спасли собак во время катастрофы

В 2021 году произошло мощное извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма — в небо поднялись пепел и вулканический газ, а потоки лавы достигли Атлантического океана и образовали облака с парами соляной кислоты. Как пишет IEEE Spectrum, из-за этого спасатели не могли безопасно добраться до пострадавших ни по морю, ни по воздуху, но на выручку пришли дроны. С их помощью операторы заметили нескольких домашних собак, которые оказались заперты в своих дворах без доступа к еде и воде.

Поначалу испанцы отправляли питомцам пропитание и ведра с водой, используя беспилотники DJI Matrice 600, а потом компания по производству беспилотных летательных аппаратов под названием Aerocamaras получила разрешение на переброску животных, используя большой сельскохозяйственный БПЛА DJI Agras T20, оснащенный сетью. Она изготовила все необходимые механизмы и провела испытания, полностью подготовившись к эвакуации собак, однако в итоге дроны не понадобились. По данным Gizmodo, таинственная группа, назвавшая себя "Команда А", увела животных в безопасное место и показала, что с ними все в порядке. Тем не менее дроны помогли им продержаться в живых до прихода людей.

Дрон изучает Марс

В феврале 2021 года на Марс высадился космический аппарат Perseverance, который запустил дрон Ingenuity в виде беспилотного вертолета весом 1,8 кг. Главная цель аппарата — продемонстрировать особенности полета винтокрылого аппарата в чрезвычайно разреженной атмосфере планеты. Впрочем, у него на борту установлены две камеры высокого разрешения и одна навигационная. После завершения первого полета Ingenuity передал на Землю изображения.

Поиски спирта целым роем дронов

В 2021 году группа ученых представила на конференции IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems необычный эксперимент: 50 нанодронов весом по 40 г каждый должны были обнаружить в комнате источник паров спирта. Сначала аппараты разлетелись по всему помещению, но когда один из них "учуял" запас с помощью специальных датчиков, то все собрались вместе и образовали скоординированный рой.

Единение миниатюрных дронов обеспечил специальный алгоритм Sniffy Bug, а также строгая иерархия, похожая на образ жизни высокоразвитых насекомых. Ученые отдельно изготовили главных БПЛА и их подопечных, используя принципы эволюции. По мнению изобретателей, в будущем жукообразные дроны смогут заменить людей во время опасных работ, таких как поиск утечек газа, ведь они малы, автономны, маневренны и достаточно недорогие в производстве.

Ранее эксперты предсказали, как беспилотные технологии могут изменить в будущем. Армяно-азербайджанский конфликт и война в Украине показали, что БПЛА играют важную роль на поле боя, поэтому инженерам есть над чем поработать.