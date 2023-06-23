Более опасные, быстрые и смертоносные: как изменятся БПЛА-технологии в будущем

Вполне возможно, что в будущих конфликтах дроны начнут применять, объединив в огромные рои.

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Армяно-азербайджанский конфликт и война в Украине продемонстрировали, что использование БПЛА имеет решающее значение на поле боя, поэтому в будущем инженеры предложат военным более продвинутые технологии. Какими они могут быть, рассуждали журналисты издания shephardmedia.com.

Какие дроны понадобятся военным в будущем

Наверняка потребуются более прочные конструкции, способные работать в любых условиях, а также модели с существенно расширенными возможностями видео- и аудиосвязи, защиты от помех, с более мощными аккумуляторами и улучшенными датчиками наведения и идентификации.

"Беспилотники будут становиться еще более смертоносными и совершенными. Они будут производиться серийно в больших масштабах", — отметила Бринн Таннехилл, технический аналитик американского аналитического центра RAND Corporation.

С ее точки зрения, война будущего потребует развертывания роев БПЛА, как разведывательных, так и ударных. При этом, считает эксперт, габариты аппаратов уменьшат и в качестве полезной нагрузки обязательно добавят боеприпасы. Рои дронов-разведчиков смогут куда более эффективно выявлять позиции врага, объекты военной инфраструктуры, после чего рой дронов-камикадзе будет массированно атаковать найденные цели.

Что предлагают производители БПЛА сегодня

Промышленность играет ключевую роль в совершенствовании беспилотных технологий. Несколько модернизированных и новых боевых БПЛА недавно были презентованы на Парижском авиасалоне и других специализированных выставках. Эти устройства оснащены различными датчиками для повышения ситуационной осведомленности и защиты, а также боеприпасами. Например, Watchkeeper X получил мультиспектральную и электрооптическую системы последнего поколения, а также новые функции связи и радара.

Беспилотник Aarok от Turgis & Gaillard теперь может выполнять ряд задач, включая разведку и нанесение ударов, а также нести полезную нагрузку около 2700 кг. Изначально аппарат был предназначен для мониторинга больших участков суши и моря, но теперь может использоваться и в качестве ударного дрона. Aarok оснащен двигателем мощностью 1200 л.с., системой SATCOM.

БПЛА AWHero (RWUAS), который участвовал в выставке SeaFuture 2023, продемонстрировал улучшенную модификацию планера, новую силовую установку на тяжелом топливе и модульные датчики.

На выставке SOFWeek 2023 компания Red Cat представила Teal 2, обеспечивающий видео высокого разрешения в реальном времени. Он оснащен компьютерным зрением, отслеживанием объектов, идентификацией и маркировкой, а также фотограмметрическим 3D-картографированием. А беспилотный летательный аппарат Skypersonic UAS от той же Red Cat способен работать в экстремальных условиях, так как является ударопрочным. Он оснащен камерой с передачей видео FPV 1080p 60FPS без задержек для пилотирования и камерой 4K для бортовой записи.

Компания Teledyne FLIR в рамках SOFWeek 2023 показала улучшенную версию нанодрона Black Hornet. БПЛА был оснащен ИИ Anura от Primordial Labs, который позволял солдатам давать задания аппарату с помощью голосовых команд.

Как война в Украине повлияла на дроностроение

По мнению Таннехилл, российско-украинская война также позволила совершить "своего рода революцию в военном деле в режиме реального времени". Она считает, что сегодня мы наблюдаем бурное развитие беспилотных технологий и инноваций.

С момента вторжения ВС РФ на территорию Украины в феврале 2022 года, обе стороны активно задействовали БПЛА самых разных модификаций — от дорогих и высокопроизводительных боевых и разведывательных моделей до различных коммерческих "одноразовых" дронов. Так, инженеры модифицировали дроны для ВСУ, превратив их в барражирующие боеприпасы, оснастив батареями более высокой емкости и системами защиты от помех, создаваемых средствами РЭБ.

Использование БПЛА повлияло на размещение войск и техники на поле боя, говорится в материале. Таннехилл отметила, что в войнах в Иране, Ираке и Афганистане БПЛА батальон. Позже военные "перешли на уровень роты, затем на уровень взвода, и теперь мы видим, как дроны используются на уровне отделения и огневой группы", — подчеркнула аналитик.

Эксперты прогнозируют, что развертывание и эксплуатация БПЛА в сфере обороны в краткосрочной перспективе будут экспоненциально расти во всем мире. Рост популярности дронов будет обусловлен такими преимуществами, как снижение риска гибели, ранения или пленения военнослужащих. Еще одним преимуществом является их точность, поскольку дроны могут приближаться к наземным целям, в отличие от самолетов, что снижает сопутствующий ущерб. Как отмечалось в отчете CRS, БПЛА также могут "задерживаться и вести наблюдение за целями дольше, чем пилотируемые самолеты".

Кроме того, затраты, связанные с приобретением, обслуживанием и эксплуатацией безэкипажной техники, значительно меньше тех затрат, которые требуются для развертывания платформ с экипажем.