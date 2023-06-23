Більш небезпечні, швидкі та смертоносні: як зміняться БПЛА-технології в майбутньому

Цілком можливо, що в майбутніх конфліктах дрони почнуть застосовувати, об'єднавши у величезні рої.

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Вірмено-азербайджанський конфлікт та війна в Україні продемонстрували, що використання БПЛА має вирішальне значення в бою, тож у майбутньому інженери запропонують військовим більш просунуті технології. Про те, якими вони можуть бути, розмірковували журналісти видання shephardmedia.com.

Які дрони знадобляться військовим у майбутньому

Напевно знадобляться міцніші конструкції, здатні працювати в будь-яких умовах, а також моделі з розширеними можливостями відео- та аудіозв'язку, захисту від перешкод, з потужнішими акумуляторами та поліпшеними датчиками наведення й ідентифікації.

"Безпілотники ставатимуть ще більш смертоносними та досконалими. Вони вироблятимуться серійно у великих масштабах", — зазначила Брінн Таннехілл, технічний аналітик американського аналітичного центру RAND Corporation.

З її точки зору, війна майбутнього потребуватиме розгортання роїв БПЛА, як розвідувальних, так і ударних. При цьому, вважає експерт, габарити апаратів зменшать і обов'язково додадуть боєприпаси у якості корисного навантаження. Рої дронів-розвідників зможуть набагато ефективніше виявляти позиції ворога, об'єкти військової інфраструктури, після чого рій дронів-камікадзе буде масовано атакувати знайдені цілі.

Що пропонують виробники БПЛА сьогодні

Промисловість відіграє ключову роль у вдосконаленні безпілотних технологій. Кілька модернізованих і нових бойових БПЛА нещодавно було презентовано на Паризькому авіасалоні та інших спеціалізованих виставках. Ці пристрої оснащено різними датчиками для підвищення ситуаційної обізнаності та захисту, а також боєприпасами. Наприклад, Watchkeeper X отримав мультиспектральну та електрооптичну системи останнього покоління, а також нові функції зв'язку і радара.

Безпілотник Aarok від Turgis & Gaillard тепер може виконувати низку завдань, включно з розвідкою і нанесенням ударів, а також нести корисне навантаження близько 2700 кг. Спочатку апарат було призначено для моніторингу великих ділянок суші та моря, але тепер може використовуватися і як ударний дрон. Aarok оснащено двигуном потужністю 1200 к.с., системою SATCOM.

БПЛА AWHero (RWUAS), який брав участь у виставці SeaFuture 2023, продемонстрував поліпшену модифікацію планера, нову силову установку на важкому паливі та модульні датчики.

На виставці SOFWeek 2023 компанія Red Cat представила Teal 2, що забезпечує відео високої роздільної здатності в реальному часі. Його оснащено комп'ютерним зором, відстеженням об'єктів, ідентифікацією та маркуванням, а також фотограмметричним 3D-картографуванням. А безпілотний літальний апарат Skypersonic UAS від тієї ж Red Cat здатний працювати в екстремальних умовах, оскільки є ударостійким. Він має камеру з передачею відео FPV 1080p 60FPS без затримок для пілотування і камеру 4K для бортового запису.

Компанія Teledyne FLIR у межах SOFWeek 2023 показала поліпшену версію нанодрона Black Hornet. БПЛА отримав ШІ Anura від Primordial Labs, який давав змогу солдатам давати завдання апарату за допомогою голосових команд.

Як війна в Україні вплинула на дронобудування

На думку Таннехілл, російсько-українська війна також дала змогу здійснити "свого роду революцію у військовій справі в режимі реального часу". Вона вважає, що сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток безпілотних технологій та інновацій.

З моменту вторгнення ЗС РФ на територію України в лютому 2022 року обидві сторони активно використовували БПЛА найрізноманітніших модифікацій — від дорогих і високопродуктивних бойових і розвідувальних моделей до різних комерційних "одноразових" дронів. Так, інженери модифікували дрони для ЗСУ, перетворивши їх на баражуючі боєприпаси, оснастивши батареями вищої ємності та системами захисту від перешкод, створюваних засобами РЕБ.

Використання БПЛА вплинуло на розміщення військ та техніки на полі бою, йдеться в матеріалі. Таннехілл зазначила, що у війнах в Ірані, Іраку та Афганістані БПЛА керував цілий батальйон. Пізніше військові "перейшли на рівень роти, потім на рівень взводу, і тепер ми бачимо, як дрони використовують на рівні відділення і вогневої групи", — наголосила аналітик.

Експерти прогнозують, що розгортання та експлуатація БПЛА у сфері оборони в короткостроковій перспективі експоненціально зростатимуть у всьому світі. Зростання популярності дронів буде зумовлене такими перевагами, як зниження ризику загибелі, поранення або полону військовослужбовців. Ще однією перевагою є їхня точність, оскільки дрони можуть наближатися до наземних цілей, на відміну від літаків. Як зазначалося у звіті CRS, БПЛА також можуть "затримуватися і спостерігати за цілями довше, ніж пілотовані літаки".

Крім того, витрати, пов'язані з придбанням, обслуговуванням та експлуатацією безекіпажної техніки, значно менші за ті витрати, які потрібні для розгортання платформ з екіпажем.