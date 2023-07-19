Спрячется на крыше и дождется жертву: в РФ создают систему "спящих дронов" против ВСУ

Как ожидают разработчики, технология "Гибернатор" позволит оккупантам отправить дрон на позицию, где он неделями может ожидать наших бойцов, никак не выдавая себя.

Российский центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) заявляет о разработке системы спящего режима для FPV-дронов линейки "Джокер", сообщает ТАСС. Так называемый "гибернатор" позволит дрону, который притаился на позиции, отправиться в спячку на несколько недель, а в случае необходимости буквально за пару секунд активироваться для выполнения боевой задачи.

"В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придет время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте и все что ему нужно — включиться и атаковать", — заявил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

По его словам, спящий режим сокращает до нескольких секунд время для подготовки аппарата к атаке. При этом, по словам Кузякина, одновременно можно таким образом разместить на позициях, а потом "разбудить" до 15 боевых беспилотников. "Это не дает шанса врагу на запуск систем РЭБ", — говорит представитель ЦКБР. Однако он не уточняет, что будут делать дроны, если боевые подразделения передвигаются с уже включенными модулями РЭБ, которые глушат сигнал вражеских беспилотников.

Основными задачами "спящих дронов" Дмитрий Кузякин называет захват и дежурство на господствующих высотах для уничтожения опорных пунктов ВСУ или проезжающей бронетехники.

Глава центра комплексных беспилотных решений уточнил, что его организация еще с 2021 года тесно сотрудничает с Минобороны РФ в сегменте беспилотников и сейчас совместная работа направлена именно на расширение функционала FPV-дронов (с видом от первого лица). Центр базируется в подмосковном Жуковском, где разрабатывает и производит беспилотники, а также обучает пилотов.

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты собрали "бесшумный" дрон-убийцу "Кукушка". Уже есть две модели беспилотников "Кукушка", одну из которых уже готовы запустить в производство, а вторая ждет патентирования. Однако выпуск новых дронов пока невозможен из-за того, что разработчик не может найти инвестора.