ВСУ подстрелили редкий дрон за $100 тыс: что умеет "Элерон Т28МЭ" (фото)
Разработчики называют "Элерон Т28МЭ" — один из самых выносливых типов БПЛА, который имеет три режима работы.
Украинские военные в Херсонской области сбили редкий российский дрон "Элерон Т28МЕ". Фотографии сбитого беспилотника разместил на своей странице в Twitter пользователь с ником Aloha.
На фото видно, как на земле лежит серый беспилотник с бортовым номером 858. Его сбили 9 июля на территории Херсонской области, а после этого сеяли камеру и электронику, котору "подарили" уже украинскому беспилотнику.
Заметим, что это второй описываемый в медиа случай, когда вооруженным силам Украины удалось сбить этот российский дрон. В первый раз такой БПЛА "приземлили" в августе 2022 года.
Технические характеристики "Элерон Т28МЭ"
- полезная нагрузка — 1,5 кг;
- взлетная масса — 6,5 кг;
- время работы — 3 часа;
- высота полета — до 5 км;
- рабочая высота полета — 1-1,5 км;
- радиус действия — 25-40 км;
- скорость — 70 -130км/ч;
- стоимость — $100 тыс.
Этот российский дрон впервые представили в 2018 году. Беспилотник может переключаться между тремя режимами полета: автономным, автоматическим (его можно корректировать с наземной станции управления) и полуавтоматический (дрон меняет направление полета и высоту по команде из НПУ).
БПЛА оснащен гиростабилизированным электрооптическим модулем с 30-кратным зумом и тепловизором. Силовая установка у него электрическая. Запускается дрон с помощью катапульты, а для приземления у него есть парашют. Также этот дрон может складывать крылья.
Заметим, 19 июля стало известно, что в РФ улучшили дроны "Упырь", сделав "непобедимыми" для РЭБ. По словам создателей, БПЛА вооружается гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М или осколочно-фугасными снарядами.
Напомним, в конце августа 2022 года ВСУ впервые сбили редкий российский дрон "Элерон Т28МЕ". Беспилотник сбили бойцы бригады 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.