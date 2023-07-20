"Не дают подлетать дронам": россияне массово ставят на танки "глушилки" из Китая (фото)

Украинские военные и специалисты по радиотехнологиям уже придумали, как обойти новые средства РЭБ.

Российские военные начали начали защищать танки в зоне боевых действий сделанными в Китае "глушилками", чтобы помешать работе FPV-дронов. Об этом написал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook в среду, 19 июля.

Он опубликовал фотографию средства радиоэлектронной борьбы, которое украинские военные 79-й отдельной штурмовой бригады сняли с подбитого российского танка на Марьинском направлении. По словам Туки, такое индивидуальное средство РЭБ вредит украинским дронам и не позволяет им долетать до цели.

В свою очередь украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш подтвердил, что российские оккупанты начали массово применять эти средства для "глушения" дронов ВСУ.

"Вот такие китайские глушилки ставят россияне массово на танки. Они создают Купол и не дают подлетать к ним FPV", — написал военный.

Это средство РЭБ украинские военные сняли с российского танка на Марьинском направлении Фото: Георгий Тука/ Facebook

Какие индивидуальные средства РЭБ используют ВС РФ

На сайте Made-in-China средство РЭБ, фото которого опубликовал Георгий Тука, называется 6 Band Anti Uav Manpack. Его технические характеристики следующие:

тип — Manpack Jammer;

торговая марка — Greetwin;

модель — GW-UAVBP15M;

антенны — 6 шт. всенаправленных антенн с высоким коэффициентом усиления (6-8 дБи), по одной на каждый частотный диапазон;

батарея — Internal Li Ion;

время работы — 1,5 ч;

время зарядки — 5 ч;

вес — 19,8 кг;

рабочая частота — 20-6000MHz;

масса — 20 кг.

6 Band Anti Uav Manpack оснащен также защитой от разъединения и короткого замыкания антенны. Также это индивидуальное средство РЭБ защищено от перегрева. Может работать при температуре от -20 до +65 градусов Цельсия.

Рюкзак-подавитель дронов можно купить на сайте товаров из Китая

Такой рюкзак-подавитель дронов производитель предлагает купить за ценой от 2,5 до 2,9 тыс дол. США. А на сайте Avito продавец из Курской области предлагает купить технику за 350 тыс рублей (3,8 тыс дол США).

Как военным можно защититься от 6 Band Anti Uav Manpack

Сергей Флэш в своем Telegram-канале дал несколько рекомендаций, которые помогут защитить дроны от "глушилки", используемой россиянами. По его словам, эти средства РЭБ создает "купол", который и не дает беспилотникам пробиться к цели.

Для того чтобы его обезвредить, нужно запускать беспилотник вертикально вниз прямо над целью, так как именно в этом месте у "купола" очень ненадежная защита. Кроме того можно попытаться пробить "купол" сбоку. Для этого необходимо повернуть на FPV антенну ELRS или Cross Fire горизонтально.

Ранее СМИ писали о том, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Разработчики ждут поставок новых мощных антенн, чтобы оборудовать ими технику для военных.

Напомним, в апреле стало известно о том, что дроны ВСУ легко обходят "глушилки" ВС России. Раньше оккупантам удавалось более успешно засекать дроны управляемые по системе GPS дальностью до 100 км, но сейчас ВСУ активно использует чипы программирования, чтобы дрон мог действовать в режиме радиомолчания.