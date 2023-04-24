Дроны ВСУ легко обходят "глушилки" ВС России: оккупанты рассказали, чего они опасаются

Украинским дронам все чаще удается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы и ПВО россиян благодаря изменению параметров частоты.

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Украинская армия стала менять параметры радиочастот своих ударных и разведывательных дронов, чтобы более успешно обходить средства РЭБ и ПВО России, заявил в беседе с URA.ru директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ постоянно меняет тактику применения своих беспилотников, в том числе и способом изменения частот.

"В основном изменению частоты управления хорошо поддаются недорогие и простые дроны. На них провернуть такую операцию куда проще, чем на сложных и больших БПЛА", — заявляет Кнутов.

По словам российского бывшего военного – это бесконечный процесс и армии РФ нужно уметь быстро адаптировать свои средства защиты от постоянных хитростей ВСУ.

Раньше оккупантам удавалось более успешно засекать дроны управляемые по системе GPS дальностью до 100 км, но сейчас ВСУ активно использует чипы программирования, чтобы дрон мог действовать в режиме радиомолчания. А по причине того, что он сделан из углепластика, РЭБ не могут его "видеть". На радарах отображается только маленькая точка двигателя и сбить такой дрон очень сложно, объясняет Кнутов.

По его словам, каждый сбитый украинский БПЛА тут же отправляется на изучение для усовершенствования РЭБ, в которые вносятся соответствующие поправки и изменения. Однако ВСУ каждый месяц преподносит оккупантам "неприятные сюрпризы" в виде очередного изменения частоты или способов применения беспилотников.

Ранее Фокус писал, что ВСУ начали бить по оккупантам дронами-камикадзе Switchblade 600 и показали, как они это делают.