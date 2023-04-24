Дрони ЗСУ легко оминають "глушилки" ЗС Росії: окупанти розповіли, чого вони побоюються

Українським дронам все частіше вдається долати засоби радіоелектронної боротьби та ППО росіян завдяки зміні параметрів частоти.

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Українська армія почала змінювати параметри радіочастот своїх ударних і розвідувальних дронів, щоб успішніше обходити засоби РЕБ і ППО Росії, заявив у розмові з URA.ru директор Музею військ ППО, полковник у відставці Юрій Кнутов. За його словами, ЗСУ постійно змінює тактику застосування своїх безпілотників, зокрема й у спосіб зміни частот.

"Здебільшого зміні частоти управління добре піддаються недорогі та прості дрони. На них провернути таку операцію набагато простіше, ніж на складних і великих БПЛА", — заявляє Кнутов.

За словами російського колишнього військового — це нескінченний процес, й армії РФ потрібно вміти швидко адаптувати свої засоби захисту від постійних хитрощів ЗСУ.

Раніше окупантам вдавалося успішніше засікати дрони керовані за допомогою системи GPS дальністю до 100 км, але зараз ЗСУ активно використовує чіпи програмування, щоб дрон міг діяти в режимі радіомовчання. А через те, що він виготовлений з вуглепластику, РЕБ не можуть його "бачити". На радарах відображається лише маленька точка двигуна і збити такий дрон дуже складно, пояснює Кнутов.

За його словами, кожен збитий український БПЛА одразу відправляють на вивчення для вдосконалення РЕБ, до яких вносяться відповідні поправки та зміни. Однак ЗСУ щомісяця подає окупантам "неприємні сюрпризи" у вигляді чергової зміни частоти або способів застосування безпілотників.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ почали бити окупантами дронами-камікадзе Switchblade 600 і показали, як вони це роблять.