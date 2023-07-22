"Летающий зоопарк": нужно ли унифицировать дроны в Украине и как это сделать

По мнению Юрия Касьянова, Украине нужно выделить семь моделей БПЛА, которые будет массово производить вся страна. Валерий Яковенко с ним не согласен и предлагает альтернативу.

Украинский военнослужащий и основатель компании A.Drones Юрий Касьянов призвал унифицировать беспилотники, чтобы облегчить их массовое производство и применение на фронте. Он объяснил идею на своей странице в Facebook, а Фокус попытался разобраться, действительно ли она поможет.

Как унификация дронов поможет Украине

По мнению Юрия Касьянова, производство дронов в Украине можно увеличить в десятки раз, но для этого государство должно разработать правильную политику и объединить разрозненные предприятия. Поскольку сейчас в стране нет профильного министерства, отвечающего за оборонную промышленность, нужно сделать специальный комитет по беспилотным технологиям, сократив количество чиновников, занимающихся закупками дронов в разные роды войск.

"Вы, верно, не знаете, что у нас куча чиновников в каждом силовом ведомстве решает, какие дроны нужны, а какие нет; какому производителю дать деньги, а какого пустить по миру. При этом и армия, и нацгвардия, и СБУ, и ГУР заказывают очень схожие по своим характеристикам беспилотники у десятков различных компаний. А еще беспилотники заказывает "Армия дронов" (дай бог им здоровья!), и на выходе мы имеем полноценный летающий зоопарк, который невозможно унифицировать (по боеприпасам, например), трудно обслуживать, тяжело учить операторов ими (разными) пользоваться, да и стоят такие дроны существенно дороже однотипных массовых изделий", — высказался Юрий Касьянов.

В первую очередь дроны используются украинской армией для ведения разведки

Какие типы дронов нужны армии

По логике эксперта, комитет должен позаботиться о создании в Украине стандартных массовых дронов, которые сможет применять любое силовое ведомство. Юрий Касьянов выделил семь наиболее необходимых типов БПЛА:

легкий универсальный ударно-разведывательный дрон (как DJI Mavic);

средний дрон для разведки и бомбардировки (как DJI Matrice);

дрон-камикадзе с управлением от первого лица (FPV);

дрон-ретранслятор связи;

разведывательный дрон самолетного типа средней дальности полета (может иметь режим камикадзе и стать ответом российским БПЛА "Ланцет");

дрон-бомбардировщик самолетного типа средней дальности;

дрон-камикадзе самолетного типа большой дальности.

Комитет должен определить требования к летательным аппаратам, провести конкурс среди украинских производителей и отобрать лучшие модели в каждом сегменте. Победитель должен будет выдать всем остальным участникам лицензии на сборку таких дронов. При этом профильный орган обязан стимулировать развитие отечественного рынка, выдавать льготные кредиты на производство БПЛА, создавать государственные предприятия, организовать закупки импортных деталей и выпуск отечественных, внедрять опыт, полученный в боях.

"Таким образом, вместо 200 моделей FPV-коптеров от гаражных производителей, мы получим одну стандартную модель по твердой цене от 200 производителей, одинакового качества с гарантированным сервисным обслуживанием", — объяснил военный.

Унифицировать, но не сокращать

Другой украинский специалист по беспилотникам — соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко в комментарии Фокусу не согласился с идей такой стандартизации. Он считает положительным моментом, что много команд создают в Украине разные дроны, которые отбираются военными на условиях свободной конкуренции.

"Украина — свободная страна свободных людей и свободного бизнеса. Нас отличает от оккупантов возможность создавать новые технологические лаборатории и строить новые модели дронов и развиваться быстрее, чем кто угодно на планете, и это дарование нужно не потерять, потому что эволюция технологий безопасности произошедшая в Украине за последние полтора года на других континентах заняла 3 десятилетия. Как я вижу, каждый имеет право создавать продукт и быть конкурентным, а рынок решит, кто будет избран", — высказался он.

Как рассказал Валерий Яковенко, в первую очередь дроны используются украинской армией для ведения разведки, но в последнее время развиваются и ударные технологии, которые делятся на несколько направлений: от переноса управляемого ракетного вооружения до атак в режиме "камикадзе". Сейчас Сейчас Силы обороны Украины больше всего нуждаются в небольших разведывательных дронах с дальностью полета до 10 км, а также в дронах-камикадзе, которых требуются сотни тысяч единиц. Не менее нужны войскам беспилотники для разведки, летающие дальше, чем на 10 км, но Украина показывает хорошие темпы масштабирования производства такой техники.

Каждый отдельный тип подразделений имеет свои задачи и свою специфику использования беспилотной робототехники, и в результате этого армии нужно больше разных дронов или их модификаций, поэтому унификацией моделей тут не поможешь.

Много дронов — много проблем

"Это в определенной степени становится проблемой, потому что кое-где в подразделениях, особенно в очень активно сотрудничающих с волонтерами можно увидеть "зоопарк" дронов. Это и сложность для обучения, поддержки или поддержания навыков использования", — признал эксперт.

Валерий Яковенко объяснил Фокусу, что "поддержка" подразумевает не только текущее хранение и плановые техосмотры оборудования, но и ремонты, замену поврежденных или утративших надежность элементов, усовершенствование систем радиосвязи и постоянные обновления программного обеспечения. При этом просто отключить борт и сдать его на ремонт нельзя, ведь сначала нужно получить дрон для замены.

Одна из самых больших проблем с БПЛА в Украине заключается в разных системах управления. Каждый дрон имеет свою специфику, но наибольшие отличия видны при сравнении моделей разного типа конструкций, например дронов самолетных и коптерных типов. Кроме этого важным элементом систем управления является интеграция с компьютерными системами, где отображаются данные телеметрии или программируется автономный функционал.

"Разница в модификациях систем может быть столь велика, что операторы, прошедшие экспресс-курс управления определенным типом оборудования, просто не смогут освоить другой в полевых условиях без дополнительного обучения. Самым ярким примером является работа FPV-дронов, где обучение и использование очень специфично, нужно налетать более 100 часов на практике, а некоторые существующие операторы дронов не могут овладеть технологией FPV просто из-за сложности управления данного типа дронов", — добавил Валерий Яковенко.

Одна из самых больших проблем с БПЛА в Украине заключается в разных системах управления

Украинские военные не могут просто взять и заменить пульт управления на уже привычный, поскольку любое самостоятельное вмешательство в беспилотные комплексы без опыта таких работ с большой вероятностью приведет к повреждению или поломке оборудования. Проводить замены без допуска и технической документации не следует, заявил специалист.

Как решить проблемы с БПЛА?

Стандартизация оборудования для БПЛА возможна, и яркие примеры того есть в США и Великобритании, когда производители делают похожие системы управления. Благодаря этому даже при замене дрона на модель от другой компании операторы могут работать с ней без особых проблем – управление очень похоже, а иногда используются даже одинаковые станции и софт (это касается таких программ как Blue UAS).

"К сожалению, это приводит к отсутствию гибкости в процессах создания или интеграциях нового оборудования или производителей, а иногда теряется качество или эффективность работы самого оборудования", — подчеркнул Валерий Яковенко.

Сложности также возникают из-за разных подходов к обучению пилотов в Украине. Аэроразведчик, работающий на ближних дистанциях, проще получает навики и тратит меньшее время обучения, тогда как операторы ударных дронов или аппаратов самолетного типа со сложным управлением могут потратить на полигоне не одну неделю.

"Наиболее правильным направлением решения проблем зоопарка является стандартизация, но это должно происходить не выбором конкретных моделей или производителей, это должны быть технические требования, которые позволят быстро менять оборудование тем же операторам, и тогда его поддержка будет однотипной", — подытожил Валерий Яковенко.