Обойдется в 20 млн: военные объяснили, как лишить РФ преимущества в виде "Ланцетов" (видео)

Силы обороны Украины могут потерять несколько участков фронта, пока чиновники тратят деньги на брусчатку и стадионы вместо покупки БПЛА, говорит командир разведроты Денис Ярославский.

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Украине нужно как можно скорее наладить серийное производство боевых дронов, чтобы не уступить инициативу России и продолжить контрнаступление. Украинские военнослужащий и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов рассказал в эфире Radio NV, почему это так важно.

Украина отстает от РФ в создании дронов

В самом начале войны у Украины было преимущество в БПЛА, поскольку украинские военные и добровольцы разработали эффективные методики применения ударных и разведывательных систем. Они лишили ВС РФ преимущества в тяжелой бронированной технике и артиллерийских системах.

"Сейчас мы, увы, отстаем, это правда. Мы это знаем не только из СМИ. Многих всколыхнула новость, что количество "Ланцетов" собираются увеличить в 50 раз, но люди, которые живут фронтом, скажут, что такая ситуация уже давно, и "Ланцеты" действительно доминируют на поле боя, много нашей техники сожгли", — прокомментировал военный.

Он добавил, что Россия все активнее применяет другие беспилотные технологии, где украинцы были "пионерами" (первопроходцами). Таким образом Украина проигрывает "гонку вооружения" в сфере БПЛА. "Русские долго запрягают, но далеко едут", — напомнил Юрий Касьянов известную поговорку и отметил: она характерна для всего устройства российской "империи", в том числе экономического.

По словам эксперта, в РФ могут долго принимать решения и налаживать процессы, но страна-агрессор обладает большими ресурсами для производства. Санкции ей особо не мешают, поскольку россияне могут сами производить ряд комплектующих, а вдобавок по соседству находится Китай, продающий то, чего не хватает.

"Они построят заводы и будут производить. Может быть, это будут не самые лучшие дроны, но их будет много, они будут массовыми. Тут мы проигрываем вчистую, ведь у нас бытует мнение, что все решает частная инициатива — это отнюдь не так. В западных странах, тех же США, есть государственные арсеналы, которые производят стандартную продукцию, но много", — объяснил Юрий Касьянов.

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Украине нужен единый стандарт дронов

В Украине сейчас действуют более 200 частных предприятий, которые производят дроны — эти БПЛА очень похожи друг на друга по конструкции и техническим характеристикам, но значительно отличаются по применению, и это очень мешает украинским военным. К примеру, у них могут быть разные пульты управления или крепления для боевой части. В то же время, в Украине есть беспилотные комплексы, которые могут составить конкуренцию "Ланцету", но их не удается выпускать серийно.

"Мы радуемся, что кто-то сделал 100 штук за месяц — это полная ерунда, никуда не годится. Нам нужно выбрать одну-две модели: легкую, тяжелую, разведывательную, чтобы они на полгода были стандартом, и дать всем возможность их производить по инструкции, технологии или лицензии, по твердой стандартной цене. Бойцам легче получится, если боеприпасы будут стандартными, если их будут выпускать массово. Построить завод по производству дронов будет стоить где-то 20 миллионов гривен", — подсчитал Юрий Касьянов.

Без дронов Украина может проиграть

Командир разведывательной роты ВСУ Денис Ярославский в комментарии телеканалу "Апостроф TV" заявил, что знает как минимум 20 моделей разведывательных и ударных дронов, которые Россия производит помимо "Ланцетов". Россияне уже "поставили" сборку на поток, а вот украинцы до сих пор собирают средства на БПЛА при помощи волонтеров.

"Это ведь люди помогают, не серийное производство. Я знаю очень многих людей, которые сейчас способны изготовлять окопные РЭБы, антидроновые пушки, дроны, но все за счет волонтерства. Такого быть не должно. Если вы спросите, что мы думаем на фронте: мы не понимаем, как в Киеве можно перекладывать брусчатку, когда мы видим, что можем потерять участки фронта из-за нехватки дронов", — отметил военнослужащий. — "Местным властям стоит понимать, хотя они и не должны на 100% финансировать армию, что если они будут перекладывать брусчатку и покупать барабаны для бомбоубежищ, и если мы на фронте не удержим ситуацию, то неизвестно, кто будет играть на тех барабанах в недостроенных бомбоубежищах".

По его мнению, производство дронов в Украине должно стать приоритетным направлением и выполняться на государственном уровне. Для примера, один российский "Ланцет" может уничтожить немецкий танк Leopard стоимостью больше $2 млн. В Украине есть команды, которые освоили сборку на очень высоком уровне, но объемы пока недостаточны.

"Мы должны поставить это на новый уровень. Я вам скажу: после войны это нам очень пригодится. Если сейчас Украина освоит производство дронов, то в гражданских целях мы будем продавать их не хуже, чем сейчас Китай продает "Мавики". Это наши бюджеты", — поделился мыслями Денис Ярославский.

Ранее депутат Киевсовета Константин Богатов призвал перевести Украину на военное положение по закону, поскольку многие люди в тылу забывают о войне. Он обратил внимание, что перекладывание брусчатки в Киеве или строительство стадионов не приближает победу — для этого необходимо покупать дроны, джипы, медицинские турникеты.

16 июля в России заявили о наращивании производства дронов "Ланцет" в 50 раз. Производители не разглашают точное количество аппаратов, но уверяют, что стремятся наладить бесперебойные поставки в армию.

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