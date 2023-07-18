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Фейк о российских дронах. Что не так в ролике кремлевских пропагандистов о "Ланцетах"

Пропагандистский ролик на российском телевидении показал производство огромного количества дронов. Но если присмотреться, говорит военный обозреватель Александр Коваленко, все там шито белыми нитками

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 118
ланцет, дрон ланцет
Фото: Defense Express | Российская пропаганда знает, как искусственно размножать дрон "Ланцет"
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На пропагандистском телеканале "Россия-1" вышел репортаж, посвященный производству барражирующих боеприпасов "Ланцет". И снят был этот репортаж в лучших традициях иранской пропаганды, а именно — с очевидной попыткой выдать желаемые масштабы производства за реальные.

Но обо всем по порядку.

Во-первых, основная часть программы, на которой фигурировал состав с "Ланцетами", снимался в том самом помещении, которое эпичностью партий, исчисляемых тысячами, не впечатляло. Например, на стендах в основном кадре суммарно находилось 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

Во-вторых, в репортаже отмечают, что главе компании приходится перемещаться по производственным цехам на сигвее, настолько большое производство. Но в целом, в репортаже, большинство производственных цехов — это офисные помещения, а помещение с "Ланцетами" одно и то же.

В-третьих, благодаря этому репортажу стало понятно, что производственных цехов на предприятии всего два и ведется сборка "Ланцетов" ручным трудом. То есть, абсолютно никакой автоматизации процессов — ручной труд и крепостные. И каковы реальные темпы и масштабы такого производства?

В-четвертых, мне бросилось в глаза, что в помещение, где складировались, якобы, готовые "Ланцеты" и которое постоянно фигурировало в репортаже, словно других у них нет, колонны были с зеркалами. Это абсолютно недопустимо на предприятиях, ведь создает зрительную иллюзию, что может привести к травматизму.

Но, для российского пропагандистского сюжета явно был нужен масштаб, а поскольку они имеют лишь одно складское помещение, которое с большой натяжкой захватит и поразит человека с наметанным глазом, то и были нацеплены зеркала для придания "масштаба".

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'Ланцетов' пока не так много, как хотелось бы россиянам
Фото: Скриншот

Собственно, иранские методы, преувеличение и приукрашивание масштабов в российской реализации.

"Ланцет" действительно стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую очень трудно решить имеющимися средствами и обеспечить ему 100% противодействие.

Но благодаря этому репортажу, становится понятным, что масштабы производства "Ланцетов" гораздо более ограничены, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и по количеству производимой продукции. А сами производственные процессы — это ручной труд.

С другой стороны, этот репортаж демонстрирует то, что в России уделяется особое внимание производству барражирующих боеприпасов на медийном уровне. И появление его на "Россия-1" явно говорит о попытке привлечь дополнительные инвестиции. То есть цеху №3 и №4 и складу №2, таки скорее всего, быть.

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