Российские дроны — не пройдут. Что надо сделать на фронте, чтобы ликвидировать угрозу с неба

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Вижу, что все начали реагировать на российские видосы, где демонстрируют несколько десятков фюзеляжей, рассказывая о миллионе. Ну и FPV-дроны и прочее. Начинается стадия вопросов "а мы что?"

Протокол работы "ланцетов" и иранских аналогов "ланцетов" не отличается от работы обычного БПЛА.

То есть все что нужно в ответ — это наполнить линию соприкосновения:

Машинами РЭБ, которые могут давить БПЛА в частотном диапазоне 800-3000 МГц. Комплексами антидроновой защиты машин (САУ, РЭБ, танки, БМП и прочее), которые, "услышав" частоты FPV или "ланцетов", поставят защитный купол над машиной. Наполнить линию соприкосновения "окопным РЭБом", который будет противодействовать FPV и мавикам. Завязать это все в единую систему, чтобы системно ставить препятствия дронам на линии соприкосновения, контролируя небо. Закупить комплектующие (усилители, антенны и прочее) на будущую модернизацию средств постановки помех (потому что россияне будут в ответ переходить на нестандартные частоты в своих изделиях, и к этому надо быть готовым).

Украина может делать очень качественные средства радиоэлектронной борьбы Фото: АрміяInform

Это не так просто сделать, хотя бы потому, что этого еще никто в мире не делал. Эшелонированная оборона РЭБа — это как бы ноу-хау современной войны. Но мы воюем в войне 21-го века, так что нам придется эволюционировать.

Надеюсь, что этим системно кто-то занимается. Потому что если этот вопрос будет прое…ан, как и защита от FPV и мавиков, то это вызовет много вопросов. Украинский РЭБ уже продемонстрировал свою эффективность, мы можем делать очень современные и эффективные машины. Осталось сделать то, чего не хватает, и закрыть проблемные места. Ну или в эти проблемные места нас через полгода начнут е....ать.

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