Фейк про російські дрони. Що не так у ролику кремлівських пропагандистів про "Ланцети"
Пропагандистський ролик на російському телебаченні показав виробництво величезної кількості дронів. Але якщо придивитися, каже військовий оглядач Олександр Коваленко, все там шито білими нитками
На пропагандистському телеканалі "Росія-1" вийшов репортаж, присвячений виробництву баражуючих боєприпасів "Ланцет". І знято було цей репортаж у кращих традиціях іранської пропаганди, а саме – з очевидною спробою видати бажані масштаби виробництва за реальні.
Але про все по черзі.
По-перше, основна частина програми, на якій фігурував склад із "Ланцетами", знімався в тому самому приміщенні, яке епічністю партій, що обчислюються тисячами, не вражало. Наприклад, на стендах в основному кадрі сумарно знаходилося 39 "Ланцетів" різного типу та невідомого ступеня готовності.
По-друге, в репортажі зазначають, що голові компанії доводиться переміщатися виробничими цехами на сігвеї, настільки велике виробництво. Але в цілому, в репортажі, більшість виробничих цехів – це офісні приміщення, а приміщення з "Ланцетами" одне й те саме.
По-третє, завдяки цьому репортажу стало зрозумілим, що виробничих цехів на підприємстві всього два і ведеться складання "Ланцетів" ручною працею. Тобто, абсолютно ніякої автоматизації процесів – ручна праця та кріпаки. І які реальні темпи та масштаби такого виробництва?
По-четверте, мені впало в око, що в приміщення, де складувалися, нібито, готові "Ланцети" і яке постійно фігурувало в репортажі, немов інших у них немає, колони були з дзеркалами. Це абсолютно неприпустимо на підприємствах, адже створює зорову ілюзію, що може призвести до травматизму.
Але, для російського пропагандистського сюжету явно був потрібен масштаб, а оскільки вони мають лише одне складське приміщення, яке з великою натяжкою захопить і вразить людину з наметаним оком, то й були начеплені дзеркала для надання "масштабу".
Власне, іранські методи, перебільшення та прикрашання масштабів у російській реалізації.
"Ланцет" справді став бичем зони бойових дій. Це проблема, яку дуже важко розв'язати наявними засобами та забезпечити йому 100% протидію.
Але завдяки цьому репортажу, стає зрозумілим, що масштаби виробництва "Ланцетів" набагато обмеженіші, ніж могло здатися, на перший погляд. Вони обмежені за часом та за кількістю виробленої продукції. А самі виробничі процеси – це ручна праця.
З іншого боку, цей репортаж демонструє те, що в Росії приділяється особлива увага виробництву боєприпасів, що баражують на медійному рівні. І поява його на "Росія-1" явно говорить про спробу залучити додаткові інвестиції. Тобто цеху №3 та №4 та складу №2, таки радше за все, бути.Важливо