Фейк про російські дрони. Що не так у ролику кремлівських пропагандистів про "Ланцети"

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На пропагандистському телеканалі "Росія-1" вийшов репортаж, присвячений виробництву баражуючих боєприпасів "Ланцет". І знято було цей репортаж у кращих традиціях іранської пропаганди, а саме – з очевидною спробою видати бажані масштаби виробництва за реальні.

Але про все по черзі.

По-перше, основна частина програми, на якій фігурував склад із "Ланцетами", знімався в тому самому приміщенні, яке епічністю партій, що обчислюються тисячами, не вражало. Наприклад, на стендах в основному кадрі сумарно знаходилося 39 "Ланцетів" різного типу та невідомого ступеня готовності.

По-друге, в репортажі зазначають, що голові компанії доводиться переміщатися виробничими цехами на сігвеї, настільки велике виробництво. Але в цілому, в репортажі, більшість виробничих цехів – це офісні приміщення, а приміщення з "Ланцетами" одне й те саме.

По-третє, завдяки цьому репортажу стало зрозумілим, що виробничих цехів на підприємстві всього два і ведеться складання "Ланцетів" ручною працею. Тобто, абсолютно ніякої автоматизації процесів – ручна праця та кріпаки. І які реальні темпи та масштаби такого виробництва?

По-четверте, мені впало в око, що в приміщення, де складувалися, нібито, готові "Ланцети" і яке постійно фігурувало в репортажі, немов інших у них немає, колони були з дзеркалами. Це абсолютно неприпустимо на підприємствах, адже створює зорову ілюзію, що може призвести до травматизму.

Але, для російського пропагандистського сюжету явно був потрібен масштаб, а оскільки вони мають лише одне складське приміщення, яке з великою натяжкою захопить і вразить людину з наметаним оком, то й були начеплені дзеркала для надання "масштабу".

'Ланцетів' поки що не так багато, як хотілося б росіянам Фото: Скриншот

Власне, іранські методи, перебільшення та прикрашання масштабів у російській реалізації.

"Ланцет" справді став бичем зони бойових дій. Це проблема, яку дуже важко розв'язати наявними засобами та забезпечити йому 100% протидію.

Але завдяки цьому репортажу, стає зрозумілим, що масштаби виробництва "Ланцетів" набагато обмеженіші, ніж могло здатися, на перший погляд. Вони обмежені за часом та за кількістю виробленої продукції. А самі виробничі процеси – це ручна праця.

З іншого боку, цей репортаж демонструє те, що в Росії приділяється особлива увага виробництву боєприпасів, що баражують на медійному рівні. І поява його на "Росія-1" явно говорить про спробу залучити додаткові інвестиції. Тобто цеху №3 та №4 та складу №2, таки радше за все, бути.

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