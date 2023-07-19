Перекладка брусчатки или дроны. Понимают ли украинцы, что в стране война

Related video

Все паблики взорвались рассуждениями о несоответствии решений в тылу ситуации на фронте.

Наконец-то мы заметили, что перекладывание брусчатки возле КГГА или строительство стадионов на Западной не приближает победу, а ее приближают дроны, джипы, турникеты.

И что чье-то утреннее "латте" на Крещатике будет очень болезненно восприниматься кем-то в Запорожской области.

И прохладный прием в Вильнюсе это, в частности, результат закупки барабанов в укрытие и яиц по 17 гривен.

Лично я это понял в июне прошлого года, когда в Киевсовете начались первые после мартовского нашествия русские заседания ключевых комиссий "земельной" и "бюджетной". Стало понятно, что жизнь берет свое. Сначала точечно отдельные решения, вроде бы на проверочку, потом небольшие схемы, а потом уже можно не стесняться — шуруй аквапаркинг на Оболони. Даже глупая пугалка "ребята с фронта придут и порядок наведут" перестала их волновать, они увидели, какими возвращаются ребята, ребятам есть чем заняться, ребят можно не бояться.

Чье-то утреннее латте в столице может болезненно восприниматься ближе к линии фронта Фото: SciTechDaily

Киевские "барабаны" — это локальный пример, по всей стране есть о чем поговорить (система "Шлях", суды, давление на бизнес, коррупция, тупые решения местной власти и т.д.).

Призывать к обществу "давайте все вместе что-то там иначе сделаем" бесполезно. Кто может, тот делал и делает, воюет, волонтерит, донатит по мере сил, не ворует и платит налоги.

У нас не работает система "военного положения", мы не стали в полной мере обществом во время войны. И вопрос не столько в законе, сколько в его реализации — жесткой, бескомпромиссной, сфокусированной исключительно на выживании и победе. И такой вектор сегодня могут дать только лидеры страны. Президент должен взять на себя и эту ответственность — ввести реальное военное положение.

Полтора года жить в стрессе трудно — обстрелы, тревоги, блэкауты. Но этот наш стресс — полная фигня по сравнению с жизнью бойцов на фронте. Нужно понимать, что, если мы не удержим тыл, то фронт снова может прийти в Киев. Или остаться на десятилетия в том месте, где он сейчас, и эта проклятая война достанется не только нашим детям, но и внукам.

Источник

Важно