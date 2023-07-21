Солдаты получат улучшенные VR-очки IVAS: теперь бойцов перестанет от них тошнить (видео)

Microsoft заработает на контракте с Пентагоном более $20 млрд, если исправила все недостатки в новой версии виртуальной системы.

Корпорация Microsoft планирует к 31 июля предоставить улучшенную версию своих боевых очков виртуальной реальности, что позволит наконец-то решиться Пентагону на их закупку к 2025 году или поставит жирную точку на этом эксперименте, сообщает Bloomberg. Microsoft обещает, что ей удалось решить все проблемы и недоработки, которые присутствовали в предыдущей версии HoloLens.

Планируется, что уже в августе отдельные подразделения американских военных протестируют 20 экземпляров системы Integrated Visual Augmentation System или IVAS версии 1.2, чтобы проверить их надежность, эффективность при слабом освещении и то, насколько хорошо они подходят солдатам, без повторных приступов тошноты и головокружения, которые были главными недостатками более ранних версий.

Виртуальные гарнитуры IVAS по задумке Microsoft и Пентагона должны усилить боеспособность солдат за счет улучшения связи, ситуационной осведомленности и компьютерному наведению на цель, а также встроенному тепловизору. Но в результате испытаний первой версии системы солдаты столкнулись со множеством проблем, которые значительно ухудшили их обзор и возможности на поле боя.

Тестирование системы IVAS

Как писали ранее, один из членов испытательной комиссии поделился, что американских солдат тошнило при ношении гарнитуры Hololens, они также жаловались на головную боль и боль в глазах. В результате военные хуже попадали по целям и хуже ориентировались в пространстве из-за ограниченного периферийного зрения. Как отметили участники исследований, IVAS 1.0 значительно уступает другому оборудованию, которое использует армию США: недостаточная производительность при слабом освещении, плохое качество отображения, большие размеры, ненадежность, неспособность различать союзников от врагов. После неудачных тестов солдаты с радостью вернулись к своим привычным инструментам: Nett Warrior, PVS14 и приборы ночного видения Enhanced Night Vision Goggle-Binocular.

После этого Microsoft пообещала доработать IVAS, ведь на кону стоит огромный десятилетний контракт на поставку системы в армию. После первых тестов обновленной системы последуют полномасштабные испытания в боевых условиях в течение последующих двух лет, а потом Минобороны США окончательно решит, получат ли бойцы новые VR-системы или продолжат воевать со старым оборудованием.

В мае сообщалось, что армия США намерена запустить программу IVAS к 2025 году. Если усовершенствованная гарнитура IVAS 1.2 устроит военных, то в течение следующих десяти лет они намерены потратить до $21,9 млрд на 121 000 устройств, запасные части и услуги поддержки. Стоимость одной гарнитуры составляет около $60 тысяч.