Скоро солдаты получат виртуальную систему боя IVAS: что в ней особенного (видео)

Контракт стоимостью $22 млрд будет реализован в армии США уже в 2025 году.

Related video

Армия США намерена запустить свою долгожданную программу по созданию очков дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System, или IVAS к 2025 году, пишет Defense One. Виртуальные очки предназначены для того, чтобы интегрировать несколько потоков информации — включая ночное видение, радиосвязь, целеуказание и многое другое.

Программа IVAS основана на технологии гарнитуры HoloLens от Microsoft, которая предназначена для гражданского рынка. Армия уже приобрела 5 000 комплектов каждой из версий 1.0 и 1.1 в прошлом году. Очки IVAS не только интегрируют различные виды информации для солдат, но и предлагают им новые возможности, такие как тренировка в дополненной реальности и симуляция боевых ситуаций.

Однако как показал критический отчет органа надзора за программой, опубликованный в прошлом году, солдаты, участвующие в испытаниях, высказали серьезные возражения против системы, а чиновники армии испытывали трудности с ее улучшением на протяжении пятилетнего срока программы.

Виртуальные очки предназначены для того, чтобы интегрировать несколько потоков информации — включая ночное видение, радиосвязь, целеуказание и многое другое. Фото: Соцсети

По мнению Пентагона, армия и Microsoft нашли решения для устранения этих проблем с помощью усовершенствований, основанных на центрировании на солдате. Об этом заявил Дуглас Буш, глава службы закупок армии, в подготовленном заявлении на бюджетных слушаниях, которое было подписано главой Армейского командования по перспективным разработкам и заместителем начальника штаба армии.

По словам Буша, армия уже "на пути" к тому, чтобы предоставить IVAS 1.0 учебным подразделениям и IVAS 1.1 оперативным подразделениям в 2024 году, а полное производство для боевых сил может начаться уже в четвертом квартале 2025 года.

Депутат Боб Уиттмен обратил внимание на неудачную историю программы и заявил, что очень обеспокоен продуктом, который будет стоить более $60 тыс. на одного солдата, ведь такая система должна быть тщательно проверена и перепроверена перед тем, как попадет в армию.

Ранее Фокус писал, что солдат обеспечат фитнес-браслетами: будут отслеживать здоровья целых подразделений.