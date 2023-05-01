Скоро солдати отримають віртуальну систему бою IVAS: що у ній особливого (відео)

Контракт вартістю $22 млрд буде реалізовано в армії США вже в 2025 році.

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Армія США має намір запустити свою довгоочікувану програму створення окулярів доповненої реальності Integrated Visual Augmentation System, або IVAS до 2025 року, пише Defense One. Віртуальні окуляри призначені для того, щоб інтегрувати кілька потоків інформації — враховуючи нічне бачення, радіозв'язок та багато іншого.

Програма IVAS ґрунтується на технології гарнітури HoloLens від Microsoft, яка призначена для цивільного ринку. Армія вже придбала 5 000 комплектів кожної з версій 1.0 та 1.1 минулого року. Окуляри IVAS не тільки інтегрують різні види інформації для солдатів, але й пропонують їм нові можливості, такі як тренування у доповненій реальності та симуляція бойових ситуацій.

Однак, як показав критичний звіт органу нагляду за програмою, опублікований минулого року, солдати, які беруть участь у випробуваннях, висловили серйозні заперечення проти системи, а чиновники армії зазнавали труднощів з її покращенням протягом п'ятирічного терміну програми.

Віртуальні окуляри призначені для того, щоб інтегрувати кілька потоків інформації, враховуючи нічне бачення, радіозв'язок та багато іншого. Фото: Соцмережi

На думку Пентагона, армія та Microsoft знайшли рішення для усунення цих проблем за допомогою удосконалень, що ґрунтуються на центруванні на солдаті. Про це заявив Дуглас Буш, голова служби закупівель армії, у підготовленій заяві на бюджетних слуханнях, підписану головою Армійського командування з перспективних розробок та заступником начальника штабу армії.

За словами Буша, армія вже "на шляху" до того, щоб надати IVAS 1.0 навчальним підрозділам та IVAS 1.1 оперативним підрозділам у 2024 році, а повне виробництво для бойових сил може розпочатися вже у четвертому кварталі 2025 року.

Депутат Боб Віттмен звернув увагу на невдалу історію програми та заявив, що дуже стурбований продуктом, який коштуватиме понад $60 тис. на одного солдата, адже така система має бути ретельно перевірена ще раз перед тим, як потрапить до армії.

Раніше Фокус писав, що солдатів забезпечать фітнес-браслетами: відстежуватимуть здоров'я цілих підрозділів.