Солдат забезпечать фітнес-браслетами: відстежуватимуть здоров'я цілих підрозділів

Гаджет MASTR-E здатний відображати різні показники здоров'я, фізичної підготовки та тактичної готовності солдатів на різних рівнях.

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Американська армія невдовзі збирається ввести в експлуатацію новий тактичний інструмент зворотного зв'язку, який матиме функції фітнес-програми, повідомляє Army Times. Цей інструмент називається Measuring and Advancing Soldier Tactical Readiness and Effectiveness, або MASTR-E, і є комбінацією гаджетів і серверів, що синхронізуються з даними, зібраними за роки аналізу та дослідження минулих програм з підвищення продуктивності армії.

Метою MASTR-E є створення свого роду "панелі показників" для солдатів, малих підрозділів та, найголовніше, їх командирів. Ця панель відображатиме різні показники здоров'я, фізичної підготовки та тактичної готовності солдатів на різних рівнях — від індивідуального до відділення та вище. Особисті дані солдатів будуть анонімізовані та агреговані для перегляду керівниками.

MASTR-E є частиною великої програми наукових досліджень, що проводиться Міністерством оборони США. Для цієї програми виділено 100 млн доларів і вона має завершитися у 2024 році. Двома ключовими напрямками програми є створення кількісних показників людської продуктивності та прогнозування продуктивності малих підрозділів.

Програма MASTR-E допоможе оптимально розподілити солдатів залежно від стану здоров'я. Фото: Соцмережі

Принцип роботи MASTR-E полягає в тому, що кожен солдат носить пристрій, наприклад, комерційно доступний розумний годинник або фітнес-трекер. Цей пристрій передає дані на панель показників командира, яка відображається на планшеті або ноутбуці.

MASTR-E не тільки дозволяє вимірювати поточний стан солдатів і підрозділів, але й пропонувати рекомендації щодо покращення їхнього стану. Наприклад, програма може запропонувати оптимальний режим тренувань, харчування, відпочинку та відновлення для кожного солдата залежно від його індивідуальних особливостей та цілей. Також програма може допомогти командирам визначити слабкі місця у своїх підрозділах та вжити заходів для їх усунення.

Раніше Фокус писав, що армія витратила $94 млн на "бойових комарів": навіщо військовим стільки дронів.