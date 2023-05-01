Солдат обеспечат фитнес-браслетами: будут отслеживать здоровья целых подразделений

Гаджет MASTR-E способен отображать различные показатели здоровья, физической подготовки и тактической готовности солдат на разных уровнях.

Related video

Американская армия в скором времени собирается ввести в эксплуатацию новый тактический инструмент обратной связи, который будет иметь функции фитнес-программы, сообщает Army Times. Этот инструмент называется Measuring and Advancing Soldier Tactical Readiness and Effectiveness, или MASTR-E, и представляет собой комбинацию носимых гаджетов и серверов с данными, собранными за годы анализа и исследования прошлых программ по повышению производительности армии.

Целью MASTR-E является создание своего рода "панели показателей" для солдат, малых подразделений и, самое главное, их командиров. Эта панель будет отображать различные показатели здоровья, физической подготовки и тактической готовности солдат на разных уровнях — от индивидуального до отделения и выше. Личные данные солдат будут анонимизированы и агрегированы для просмотра руководителями.

MASTR-E является частью крупной программы научных исследований, которая проводится Министерством обороны США. Для этой программы выделено 100 млн долларов и она должна завершиться в 2024 году. Двумя ключевыми направлениями программы являются создание количественных показателей человеческой производительности и прогнозирование производительности малых подразделений.

Программа MASTR-E поможет оптимальнее распределить солдат в зависисмости от их состояния здоровья. Фото: Соцсети

Принцип работы MASTR-E заключается в том, что каждый солдат носит устройство, например, коммерчески доступные умные часы или фитнес-трекер. Это устройство передает данные на "панель показателей" командира, которая отображается на планшете или ноутбуке.

MASTR-E не только позволяет измерять текущее состояние солдат и подразделений, но и предлагать рекомендации по улучшению их состояния. Например, программа может предложить оптимальный режим тренировок, питания, отдыха и восстановления для каждого солдата в зависимости от его индивидуальных особенностей и целей. Также программа может помочь командирам определить слабые места в своих подразделениях и принять меры для их устранения.

Ранее Фокус писал, что армия потратила $94 млн на "боевых комаров": зачем военным столько дронов.