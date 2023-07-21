Камера вместо GPS: армия США успешно испытала новую систему навигации

Новой технология визуальной навигации поможет военным пилотам ориентироваться в условиях, когда GPS заглушили враги.

Командование авиационного и ракетного центра армии США (AvMC) сообщила об удачном тестировании технологии, которая поможет пилотам ориентироваться в пространстве без навигации по GPS-устройствам, пишет The Defense Post. В условиях нападения России на Украину американские военные обращают особое внимание на системы РЭБ, а потому стремятся получить технологию, которая поможет войскам ориентироваться на земле и в небе в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Во время испытаний к корпусу экспериментального вертолета Black Hawk была прикреплена высокопроизводительная камера для захвата изображений местности. Используя систему визуальной навигации (VBN), изображения были сопоставлены с базой данных карт, что позволило пилоту точно определить местоположение вертолета. По словам руководителя технического отдела навигации AvMC Грега Рейнольдса "тест прошел успешно и таких результатов не удавалось достигнуть много лет".

По словам представителей Пентагона, до GPS все еще является основным источником позиционирования, навигации и синхронизации для боевых подразделений по всему миру. Но такая "монополия" GPS привела к тому, что система становится все более уязвимой для противников, которые вкладывают миллиарды в разработку возможностей РЭБ для блокировки работы спутниковой навигации.

Ожидается, что VBN (система визуальной навигации) сможет гарантировать надежное получение информации о местоположении военной техники, если сигнал GPS заблокируют системы РЭБ. Так же эта технология пригодится и для использования в беспилотниках, которые в значительной степени зависят от спутниковых сигналов.

"Для любого автономного транспортного средства точная информация о местоположении сегодня имеет решающее значение для эффективного выполнения миссии", — заявил летчик-испытатель подполковник Уэс Огден. — "Если беспилотный самолет потеряет сигнал GPS, ему потребуется резервная система, чтобы обозначить свое местоположение для продолжения выполнения боевой задачи и безопасного возвращения на базу".

Ранее Фокус рассказывал, что американские военные активно готовят наземные силы к сражениям без спутниковой связи. Армия США предвидит конфликты, где солдатам придется воевать без современных систем навигации, и уже ищет альтернативные технологии передачи данных.