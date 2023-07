"GPS будет заблокирован": как военные готовятся сражаться без спутниковой связи

Армия США предвидит конфликты, где солдатам придется воевать без современных систем навигации, но уже ищет альтернативные технологии передачи данных.

Позиционирование, навигация и синхронизация будут критически важными возможностями в будущих войнах, но армия не сможет тратить много денег на широкое распространение нового снаряжения, пишет в своем материале Ассоциация армии США по итогам презентации Warriors Corner во время Global Association of the US Army's 2023 Global. Военные все активнее прорабатывают возможности глобального ориентирования без GPS, поскольку в военных конфликтах активно используются системы РЭБ, в том числе наиболее военизированные страны стараются заглушить спутниковую связь.

Майкл Монтелеоне, директор межфункциональной группы, работающей над этой задачей, сказал, что армия должна быть готова к 2030 году действовать в условиях, в которых GPS будет заблокирован противником. В самых плохих сценариях развития событий солдаты обязаны уметь ориентировать на местности и читать карты, как это делали военные и моряки в те времена, когда о GPS никто даже и не мечтал.

По словам Монтелеоне, армии нужны альтернативные технологии для обеспечения войск критически необходимой информацией. Инновации в этой сфере должны касаться не одной системы, а нескольких разных систем, говорит военный. По его словам, было бы разумно, если бы подобные системы дублировались и модернизировались по мере развития и инноваций.

"Мы должны идти в ногу со временем", — сказал Монтелеоне, отметив, что его команда "отлично справляется с поставленными задачами". Он описал работу своей команды как "непрерывные эксперименты и создание прототипов", добавив, что важно как можно быстрее передать прототипы в руки солдат.

В свою очередь генерал-майор Джет Рей, директор сетевой межфункциональной группы, отметил, что не обязательно иметь один конкретный ответ на проблему блокировки GPS противником. По его словам, может быть несколько решений, связанных с комбинацией предложений от военных и частных подрядчиков, и армии потребуется несколько методов передачи данных, каждый из которых должен быть защищен от взлома.

"У промышленности и правительства есть большие возможности для совместной работы над будущими системами передачи данных, в том числе и координат", — сказал Марк Китц, исполнительный директор программы по разведке и РЭБ. Пентагон очень рассчитывает в ближайшее время найти способ получения и передачи критически важной информации, который не был бы слишком дорогим, но при этом был очень надежным.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые придумали аналог GPS, работающий без спутников. Новая технология использует солнечный свет, чтобы ориентироваться под водой, куда не доходят спутниковые сигналы. Точность составляет 40-50 км, но ее планируют увеличить.