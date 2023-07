"GPS буде заблоковано": як військові готуються битися без супутникового зв'язку

Армія США передбачає конфлікти, де солдатам доведеться воювати без сучасних систем навігації, але вже шукає альтернативні технології передачі даних.

Related video

Позиціонування, навігація і синхронізація будуть критично важливими можливостями в майбутніх війнах, але армія не зможе витрачати багато грошей на широке розповсюдження нового спорядження, пише у своєму матеріалі Асоціація армії США за підсумками презентації Warriors Corner під час Global Association of the US Army's 2023 Global. Військові дедалі активніше опрацьовують можливості глобального орієнтування без GPS, оскільки у військових конфліктах активно використовують системи РЕБ, зокрема найбільш воєнізовані країни намагаються заглушити супутниковий зв'язок.

Майкл Монтелеоне, директор міжфункціональної групи, що працює над цим завданням, сказав, що армія має бути готовою до 2030 року діяти в умовах, коли GPS буде заблокований противником. У найгірших сценаріях розвитку подій солдати зобов'язані вміти орієнтуватися на місцевості та читати карти, як це робили військові та моряки в ті часи, коли про GPS ніхто навіть і не мріяв.

За словами Монтелеоне, армії потрібні альтернативні технології для забезпечення військ критично необхідною інформацією. Інновації в цій сфері мають стосуватися не однієї системи, а кількох різних систем, каже військовий. За його словами, було б розумно, якби подібні системи дублювалися і модернізувалися в міру розвитку та інновацій.

"Ми повинні йти в ногу з часом", — сказав Монтелеоне, зазначивши, що його команда "відмінно справляється з поставленими завданнями". Він описав роботу своєї команди як "безперервні експерименти і створення прототипів", додавши, що важливо якнайшвидше передати прототипи в руки солдатів.

Зі свого боку генерал-майор Джет Рей, директор мережевої міжфункціональної групи, зазначив, що не обов'язково мати одну конкретну відповідь на проблему блокування GPS противником. За його словами, може бути кілька рішень, пов'язаних із комбінацією пропозицій від військових і приватних підрядників, і армії знадобиться кілька методів передавання даних, кожен із яких має бути захищений від злому.

"У промисловості та уряду є великі можливості для спільної роботи над майбутніми системами передачі даних, зокрема й координат", — сказав Марк Кітц, виконавчий директор програми з розвідки та РЕБ. Пентагон дуже розраховує найближчим часом знайти спосіб отримання і передачі критично важливої інформації, який не був би надто дорогим, але водночас був дуже надійним.

Раніше Фокус розповідав, що вчені придумали аналог GPS, який працює без супутників. Нова технологія використовує сонячне світло, щоб орієнтуватися під водою, куди не доходять супутникові сигнали. Точність становить 40-50 км, але її планують збільшити.