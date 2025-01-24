ВПС США розробляють для України нові дешеві високоточні бомбо-ракети, — The War Zone

Бомба збільшеної дальності являє собою високомодульну конструкцію, варіанти якої можуть бути оптимізовані для застосування і проти різних цілей.

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ВПС США розробляють для України нові відносно дешеві високоточні бомбо-ракети повітряного базування. Нова розробка може застосовуватися проти кораблів за допомогою технології пошуку Quicksink. Про це пише The War Zone.

ВПС США розробляють для України нові дешеві високоточні бомбо-ракети, що коштують дешево

Бомба збільшеної дальності являє собою високомодульну конструкцію, варіанти якої можуть бути оптимізовані для застосування і проти інших цілей.

Управління озброєнь Центру управління життєвим циклом ВПС США в нещодавньому повідомленні про укладення контракту надало інформацію про ERAM. Відомо, що крім України в програмі також беруть участь союзники по НАТО — Данія і Нідерланди.

Бомба збільшеної дальності Фото: the war zone

Військово-повітряні сили США "шукають підтримки для закупівлі апаратних засобів ERAM (GPS-приймачі, шукачі, навігаційні блоки, радіосистеми, засоби передавання даних або інші засоби для розширення оперативних можливостей озброєння).

Зазначається, що майбутні етапи розроблення ERAM включатимуть різні шукачі, корисне навантаження і можливості для ефективної роботи в районах, де немає GPS. Для інтеграції цих можливостей необхідне обладнання, інтерфейси, прототипи, інженерна підтримка, підтримка інтеграції цифрових моделей і супровідна документація.

ВПС США вже подали запит на те, щоб отримати для початку потенційний графік виробництва і ціну на перші десять прототипів ERAM з технологією наведення Quicksink.

Quicksink

Раніше ВПС США заявляли, що перші прототипи системи пошуку і наведення Quicksink коштували близько 200 000 доларів за одиницю, але цю вартість сподіваються знизити щонайменше до 50 000 доларів.

Нагадаємо, що САУ Zuzana 2 служать бійцям Нацгвардії та має перевагу в дальності й точності перед іншими системами.

Також повідомлялося, що систему активного захисту Trophy адаптували для перехоплення БПЛА.