ВПС США розробляють для України нові дешеві високоточні бомбо-ракети, — The War Zone
Бомба збільшеної дальності являє собою високомодульну конструкцію, варіанти якої можуть бути оптимізовані для застосування і проти різних цілей.
ВПС США розробляють для України нові відносно дешеві високоточні бомбо-ракети повітряного базування. Нова розробка може застосовуватися проти кораблів за допомогою технології пошуку Quicksink. Про це пише The War Zone.
Бомба збільшеної дальності являє собою високомодульну конструкцію, варіанти якої можуть бути оптимізовані для застосування і проти інших цілей.
Управління озброєнь Центру управління життєвим циклом ВПС США в нещодавньому повідомленні про укладення контракту надало інформацію про ERAM. Відомо, що крім України в програмі також беруть участь союзники по НАТО — Данія і Нідерланди.
Військово-повітряні сили США "шукають підтримки для закупівлі апаратних засобів ERAM (GPS-приймачі, шукачі, навігаційні блоки, радіосистеми, засоби передавання даних або інші засоби для розширення оперативних можливостей озброєння).
Зазначається, що майбутні етапи розроблення ERAM включатимуть різні шукачі, корисне навантаження і можливості для ефективної роботи в районах, де немає GPS. Для інтеграції цих можливостей необхідне обладнання, інтерфейси, прототипи, інженерна підтримка, підтримка інтеграції цифрових моделей і супровідна документація.
ВПС США вже подали запит на те, щоб отримати для початку потенційний графік виробництва і ціну на перші десять прототипів ERAM з технологією наведення Quicksink.
Раніше ВПС США заявляли, що перші прототипи системи пошуку і наведення Quicksink коштували близько 200 000 доларів за одиницю, але цю вартість сподіваються знизити щонайменше до 50 000 доларів.
Нагадаємо, що САУ Zuzana 2 служать бійцям Нацгвардії та має перевагу в дальності й точності перед іншими системами.
Також повідомлялося, що систему активного захисту Trophy адаптували для перехоплення БПЛА.