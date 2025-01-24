Перевага в дальності та точності: як САУ Zuzana 2 служать бійцям Нацгвардії (відео)

Отримання словацьких САУ стало важливим кроком вперед для українських артилеристів. Характеристики гаубиці дають змогу бійцям вести вогонь із безпечніших дистанцій, не поступаючись при цьому в точності противнику.

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Національна гвардія України офіційно отримала на озброєння самохідні артилерійські установки Zuzana 2 словацького виробництва. Станом на січень 2025 року Україна отримала від 10 до 16 одиниць із заявлених 24, попри затримки постачань через дефіцит стволів. Про бойову роботу цих САУ на передовій розповіли оглядачі Defence24.

Словацька гаубиця на колісній платформі Zuzana 2 стала одним із перших видів техніки, поставлених із Заходу, що мала дозволити українським артилеристам здобути перевагу в дальності та точності стрільби над росіянами.

Введення Zuzana 2 до складу Національної гвардії, зокрема 16-ї окремої артилерійської бригади, дало змогу збільшити вогневу міць і точність ударів. Це особливо важливо в умовах активного протистояння, де артилерія відіграє ключову роль.

Характеристики Zuzana 2

Zuzana 2, розроблена словацькою компанією Konštrukta-Defence, є глибокою модернізацією чехословацької системи ShKH vz. 77 DANA. Технічні характеристики Zuzana 2 вражають. Вона оснащена 155-мм стволом завдовжки 52 калібри, що дозволяє уражати цілі на відстані до 41 кілометра. Автоматична система заряджання дає змогу вести вогонь у режимі MRSI, за якого кілька снарядів, випущених поспіль, досягають цілі одночасно. Попри значну масу — майже 34 тонни — гаубиця залишається мобільною завдяки потужному двигуну Tatra, який забезпечує швидкість до 90 км/год і запас ходу в 600 км.

Ця техніка стала важливим кроком уперед для українських артилеристів. До надходження Zuzana 2 в строю залишалися переважно пострадянські гармати калібрів 122 і 152 мм, які помітно поступаються словацькій системі в дальності й точності стрільби. Таким чином, ця САУ дає змогу українським підрозділам вести вогонь із безпечніших дистанцій, не поступаючись при цьому в точності.

Однак перспектива подальших постачань Zuzana 2 залишається під питанням. Поточна політика Словаччини щодо України може обмежити можливості для нових замовлень. У зв'язку з цим українське командування розглядає варіанти із закупівлею чеських гаубиць DITA або модернізованих версій DANA, які також здатні ефективно підтримувати війська на передовій.

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У мережі показали роботу рідкісної САУ Zuzana 2 на передовій (відео)

Раніше українські артилеристи відзначили значний внесок 155-мм самохідної гаубиці M109A6 Paladin, наданої США, в успішне протистояння російським військам. Бійці зазначили, що американська САУ чудово справляється із завданнями з контрбатарейної боротьби.