Преимущество в дальности и точности: как САУ Zuzana 2 служат бойцам Нацгвардии (видео)

Получение словацких САУ стало важным шагом вперед для украинских артиллеристов. Характеристики гаубицы позволяют бойцам вести огонь с более безопасных дистанций, не уступая при этом в точности противнику.

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Национальная гвардия Украины официально получила на вооружение самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 словацкого производства. По состоянию на январь 2025 года Украина получила от 10 до 16 единиц из заявленных 24, несмотря на задержки поставок из-за дефицита стволов. О боевой работе этих САУ на передовой рассказали обозреватели Defence24.

Словацкая гаубица на колесной платформе Zuzana 2 стала одним из первых видов техники, поставленных с Запада, которая должна была позволить украинским артиллеристам получить преимущество в дальности и точности стрельбы над россиянами.

Введение Zuzana 2 в состав Национальной гвардии, в частности 16-й отдельной артиллерийской бригады, позволило увеличить огневую мощь и точность ударов. Это особенно важно в условиях активного противостояния, где артиллерия играет ключевую роль.

Характеристики Zuzana 2

Zuzana 2, разработанная словацкой компанией Konštrukta-Defence, является глубокой модернизацией чехословацкой системы ShKH vz. 77 DANA. Технические характеристики Zuzana 2 впечатляют. Она оснащена 155-мм стволом длиной 52 калибра, что позволяет поражать цели на расстоянии до 41 километра. Автоматическая система заряжания позволяет вести огонь в режиме MRSI, при котором несколько снарядов, выпущенных подряд, достигают цели одновременно. Несмотря на внушительную массу — почти 34 тонны — гаубица остается мобильной благодаря мощному двигателю Tatra, который обеспечивает скорость до 90 км/ч и запас хода в 600 км.

Эта техника стала важным шагом вперед для украинских артиллеристов. До поступления Zuzana 2 в строю оставались в основном постсоветские орудия калибров 122 и 152 мм, которые заметно уступают словацкой системе в дальности и точности стрельбы. Таким образом данная САУ позволяет украинским подразделениям вести огонь с более безопасных дистанций, не уступая при этом в точности.

Однако перспектива дальнейших поставок Zuzana 2 остается под вопросом. Текущая политика Словакии в отношении Украины может ограничить возможности для новых заказов. В связи с этим украинское командование рассматривает варианты с закупкой чешских гаубиц DITA или модернизированных версий DANA, которые также способны эффективно поддерживать войска на передовой.

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В сети показали работу редкой САУ Zuzana 2 на передовой (видео)

Ранее украинские артиллеристы отметили значительный вклад 155-мм самоходной гаубицы M109A6 Paladin, предоставленной США, в успешное противостояние российским войскам. Бойцы отметили, что американская САУ превосходно справляется с задачами по контрбатарейной борьбе.