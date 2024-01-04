Артилеристи ЗСУ отримали 16 словацьких 155-мм гаубиць Zuzana 2: що про них відомо, — ЗМІ

Виробництво словацьких установок профінансували Німеччина, Данія та Норвегія. За час повномасштабної війни Братислава передала в Україну понад 20 таких САУ.

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Українська армія тепер оснащена 16 одиницями 155-мм колісної самохідної гаубиці Zuzana 2 калібру 155 мм. Про це 4 січня повідомляють військові оглядачі Army Recognition.

Угоду про постачання цієї техніки було підписано під час саміту 2023 року між президентами Словаччини та України.

Словацька гаубиця Zuzana 2, що являє собою модернізовану версію попередньої моделі калібру 45 мм, оснащена новою 155-мм гарматою 52-го калібру і має поліпшені вогневі можливості, включно з функцією одночасного залпового вогню (MRSI).

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Ця самохідна гаубиця, побудована на базі 8x8 вантажівки чеської компанії Tatra, забезпечена автоматизованою системою заряджання, здатною випускати до п'яти пострілів за хвилину в автоматичному режимі й до двох пострілів за хвилину в ручному режимі. Вона має високу маневровість і вогневу міць, маючи максимальну дальність стрільби до 41,5 км за умови використання артилерійських боєприпасів НАТО.

Гаубиця Zuzana на озброєнні Сил оборони

1 серпня 2023 року стало відомо, що Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana. За словами прем'єр-міністра Словаччини Людовіт Одор, виробництво САУ профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

Зазначимо, що це не перші постачання САУ Zuzana в Україну. Станом на липень 2023 року було відомо про постачання восьми одиниць словацьких установок. Зокрема, 22 червня в мережі з'явилося відео, на якому САУ Zuzana відпрацювала по позиції російських окупантів на південному напрямку.