Актуальне рішення: систему активного захисту Trophy адаптували для перехоплення БПЛА (відео)

Під час випробувань модернізований комплекс успішно перехопив великий безпілотник із реактивним двигуном, який наближався під кутом майже вертикального пікірування.

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Компанія Rafael Advanced Defence Systems успішно модернізувала комплекс активного захисту (КАЗ) Trophy для перехоплення безпілотників. Подробиці про ці поліпшення були представлені на конференції Defence IQ International Armoured Vehicles, яка проходить з 21 по 23 січня в британському Фарнборо. Про це повідомляє видання Calibre Defence.

Зазначається, що 2024 року Trophy пройшла серію випробувань, під час яких продемонструвала можливість перехоплювати безпілотники, включно з апаратами з фіксованим крилом. Представник Rafael повідомив, що для досягнення цього результату було внесено мінімальні зміни в апаратну частину системи й проведено оновлення програмного забезпечення.

"Ми запитали себе, що ми можемо зробити з поточною системою, щоб впоратися з цими загрозами? Минулого року ми провели низку випробувань, які засвідчили, що Trophy може успішно перехоплювати дрони та БПЛА з нерухомим крилом, використовуючи деякі оновлення програмного забезпечення і незначні зміни в апаратному компоненті", — пояснив представник Rafael.

Переваги модернізації

Під час випробувань КАЗ був встановлений на платформу з 30-мм вежею. Система успішно перехопила великий безпілотник класу 2 і 3 з реактивним двигуном, який наближався під кутом майже вертикального пікірування.

Нововведення дають змогу адаптувати Trophy для протидії як малим комерційним дронам, так і більшим безпілотним системам. При цьому оновлення сумісні з наявними платформами, що перебувають на озброєнні в країнах Європи та США.

Таким чином система Trophy стає ключовим елементом для успішного виконання місій сухопутних сил. Фахівці зазначили, що втрата кількох танків із батальйону може поставити під загрозу виконання завдання, а використання КАЗ підвищує живучість техніки в умовах застосування, зокрема, безпілотних систем, які показують високу ефективність у боротьбі з бронетехнікою.

Однак Trophy не замінює комплексну протиповітряну оборону. На стратегічному рівні для максимального захисту від боєприпасів, що баражують, потрібна інтеграція багаторівневої ППО, що включає лазерну зброю, системи вогневого ураження, а також контроль електромагнітного спектра.

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Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії після ретельної оцінки визнали систему активного захисту Trophy незамінним доповненням для захисту основних бойових танків Challenger 3.