Актуальное решение: систему активной защиты Trophy адаптировали для перехвата БПЛА (видео)

В ходе испытаний модернизированный комплекс успешно перехватил крупный беспилотник с реактивным двигателем, который приближался под углом почти вертикального пикирования.

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Компания Rafael Advanced Defence Systems успешно модернизировала комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy для перехвата беспилотников. Подробности об этих улучшениях были представлены на конференции Defence IQ International Armoured Vehicles, которая проходит с 21 по 23 января в британском Фарнборо. Об этом сообщает издание Calibre Defence.

Отмечается, что в 2024 году Trophy прошла серию испытаний, в ходе которых продемонстрировала возможность перехватывать беспилотники, включая аппараты с фиксированным крылом. Представитель Rafael сообщил, что для достижения этого результата были внесены минимальные изменения в аппаратную часть системы и проведены обновления программного обеспечения.

"Мы спросили себя, что мы можем сделать с текущей системой, чтобы справиться с этими угрозами? В прошлом году мы провели ряд испытаний, которые показали, что Trophy может успешно перехватывать дроны и БПЛА с неподвижным крылом, используя некоторые обновления программного обеспечения и незначительные изменения в аппаратной компоненте", – пояснил представитель Rafael.

Преимущества модернизации

Во время испытаний КАЗ был установлен на платформу с 30-мм башней. Система успешно перехватила крупный беспилотник класса 2 и 3 с реактивным двигателем, который приближался под углом почти вертикального пикирования.

Нововведения позволяют адаптировать Trophy для противодействия как малым коммерческим дронам, так и более крупным беспилотным системам. При этом обновления совместимы с существующими платформами, находящимися на вооружении в странах Европы и США.

Таким образом система Trophy становится ключевым элементом для успешного выполнения миссий сухопутных сил. Специалисты отметили, что потеря нескольких танков из батальона может поставить под угрозу выполнение задачи, а использование КАЗ повышает живучесть техники в условиях применения, в том числе, беспилотных систем, которые показывают высокую эффективность в борьбе с бронетехникой.

Однако Trophy не заменяет комплексную противовоздушную оборону. На стратегическом уровне для максимальной защиты от барражирующих боеприпасов требуется интеграции многоуровневой ПВО, включающей лазерное оружие, системы огневого поражения, а также контроль электромагнитного спектра.

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Напомним, в Минобороны Великобритании после тщательной оценки признали систему активной защиты Trophy незаменимым дополнением для защиты основных боевых танков Challenger 3.