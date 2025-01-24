ВВС США разрабатывают для Украины новые дешевые высокоточные бомбо-ракеты, — The War Zone

Бомба увеличенной дальности представляет собой высокомодульную конструкцию, варианты которой могут быть оптимизированы для применения и против различных целей.

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ВВС США разрабатывают для Украины новые относительно дешевые высокоточные бомбо-ракеты воздушного базирования. Новая разработка может применяться против кораблей с помощью технологии поиска Quicksink. Об этом пишет The War Zone.

ВВС США разрабатывают для Украины новые дешевые высокоточные бомбо-ракеты

Бомба увеличенной дальности представляет собой высокомодульную конструкцию, варианты которой могут быть оптимизированы для применения и против других целей.

Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС США в недавнем сообщении о заключении контракта предоставило информацию об ERAM. Известно, что кроме Украины в программе также принимают участие союзники по НАТО — Дания и Нидерланды.

Бомба увеличенной дальности Фото: the war zone

Военно-воздушные силы США "ищут поддержки для закупки аппаратных средств ERAM (GPS-приемники, искатели, навигационные блоки, радиосистемы, средства передачи данных или другие средства для расширения оперативных возможностей вооружения).

Отмечается, что будущие этапы разработки ERAM будут включать различные искатели, полезную нагрузку и возможности для эффективной работы в районах, где нет GPS. Для интеграции этих возможностей необходимо оборудование, интерфейсы, прототипы, инженерная поддержка, поддержка интеграции цифровых моделей и сопроводительная документация.

ВВС США уже подали запрос на то, чтобы получить для начала потенциальный график производства и цену на первые десять прототипов ERAM с технологией наведения Quicksink.

Quicksink

Ранее ВВС США заявляли, что первые прототипы системы поиска и наведения Quicksink стоили около 200 000 долларов за единицу, но эту стоимость надеются снизить как минимум до 50 000 долларов.

Напомним, что САУ Zuzana 2 служат бойцам Нацгвардии и обладает преимуществом в дальности и точности перед другими системами.

Также сообщалось, что систему активной защиты Trophy адаптировали для перехвата БПЛА.