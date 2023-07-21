Украинцы создали мощные боеприпасы для ударных дронов: пробивают сталь и бетон (видео)

Разработчики подготовят разные типы снарядов: для дронов-камикадзе, со стабилизаторами для бомбардировщиков и с донными накалывателями.

В Украине появился новый боеприпас, который станет альтернативой дефицитному ПГ-7. Фотографии с испытаний боеприпаса опубликовали в Telegram-канале производителя дронов-камикадзе "Стальные Шершни".

"Это вариант для дрона-камикадзе. Наша альтернатива ПГ-7, которых, к сожалению, больше не становится", — написали разработчики, демонстрирую фото и видео своего изделия.

Во время тестирования снаряда в условиях, приближенных к боевым, удалось пробить комбинацию 100 мм стали и 400 мм бетона за ним. Хотя ранее подобным боеприпасам удавалось пройти только преграду из 180 мм стали.

Волонтеры добавили, что снаряд существует в нескольких модификациях: для дрона-камикадзе, под сброс со стабилизатором и донным накалывателем.

Технические характеристики боеприпаса

длина — 280 мм;

диаметр — 75 мм;

снаряженный вес — около 850 г;

инициация — механическая или электрическая.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в Украине разработали боеприпас для FPV-дронов. Это шрапнельный боеприпас, который предназначен для ликвидации живой силы противника. Внутри него находятся маленькие шарики, которые исполняют роль элементов для поражения противника.

В это же время украинская волонтерская организация "Стальные шершни" разработала мощный шрапнельный боеприпас для сброса с дрона по новой тактике. Разработчики сделали для снаряда корпус диаметром 63 мм, напечатанный на 3D-принтере, с хвостовыми стабилизаторами для высокой точности и механическим носовым накалывателем, вызывающим взрыв при ударе. Внутрь поместили взрывчатку и множество металлических шариков (шрапнель), которые разлетаются во все стороны и поражают живую силу. Вес одного боеприпаса составляет примерно 800 грамм.