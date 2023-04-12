Новая тактика с бомбами сделает украинские дроны еще опаснее: как их применяют (видео)

Пилоты БПЛА учатся сбрасывать шрапнельные боеприпасы с коптера в режиме пикирования, повышая точность и смертоносность атак.

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Украинская волонтерская организация "Стальные шершни" разработала мощный шрапнельный боеприпас для сброса с дрона по новой тактике. Они раскрыли подробности испытания на своей странице в Facebook.

Волонтеры сделали для снаряда корпус диаметром 63 мм, напечатанный на 3D-принтере, с хвостовыми стабилизаторами для высокой точности и механическим носовым накалывателем, вызывающим взрыв при ударе. Внутрь поместили взрывчатку и множество металлических шариков (шрапнель), которые разлетаются во все стороны и поражают живую силу. Вес одного боеприпаса составляет примерно 800 грамм.

Шрапнельный боеприпас от "Стальных шершней" Фото: Facebook

"Немного раздали парням для боевых испытаний. Ждем отзывов", — отчитались "Стальные шершни".

Военные провели и запечатлели на видео испытания сброса шрапнельного боеприпаса на полигоне. Дрон на несколько мгновений завис над целью, отпустил закрепленную бомбу и тут же улетел как можно дальше. Как обратило внимание издание Defence Express, вместе с новым боеприпасом оператор также применил необычную тактику пикирования во время бомбардировки, которая должна увеличить точность сброса за счет увеличения скорости полета снаряда.

Фото: Facebook

Аналитики отметили эволюционное развитие FPV-дронов в Украине, который повторяет развитие пилотируемых боевых самолетов. Дальше разработчики могут реализовать подрыв шрапнельного боеприпаса в воздухе для большего разлета поражающих элементов, а также запрограммировать дроны на автоматический выход из пике после сброса. В таком случае БПЛА станет похож на немецкие бомбардировщики Ju 87 Stuka или советский Пе-2.

Писали также, что в Украине испытывают новый FPV-дрон для бомбардировки. Он поднимает боеприпасы весом до 5 кг, летит на 5 км и не боится средств радиоэлектронной борьбы.

5 апреля украинские разработчики показали новые дроны военным на выставке FPV Demo Day в Киеве. Инженеры представили разные модели, как коптеры, так и "летающие крылья".