Нова тактика з бомбами зробить українські дрони ще небезпечнішими: як застосовують (відео)

Пілоти БПЛА вчаться скидати шрапнельні боєприпаси з коптера в режимі пікірування, підвищуючи точність та смертоносність атак.

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Українська волонтерська організація "Сталеві шершні" розробила потужний шрапнельний боєприпас для скидання з дрону за новою тактикою. Вони розкрили подробиці випробування на своїй сторінці у Facebook.

Волонтери зробили для снаряда корпус діаметром 63 мм, надрукований на 3D-принтері, з хвостовими стабілізаторами для високої точності та механічним носовим наколювачем що викликає вибух під час удару. Всередину помістили вибухівку та безліч металевих кульок (шрапнель), які розлітаються на всі боки та вражають живу силу. Вага одного боєприпасу становить приблизно 800 г.

Шрапнельний боєприпас від "Сталевих шершнів" Фото: Facebook

"Трохи роздали хлопцям для бойових випробувань. Чекаємо на відгуки", — відзвітували "Сталеві шершні".

Військові провели та зняли на відео випробування скидання шрапнельного боєприпасу на полігоні. Дрон на кілька миттєвостей завис над метою, відпустив закріплену бомбу та одразу ж полетів якнайдалі. Як звернуло увагу видання Defence Express, разом із новим боєприпасом оператор також застосував незвичайну тактику пікірування під час бомбардування, яка має збільшити точність скидання шляхом збільшення швидкості польоту снаряда.

Шрапнельні боєприпаси від "Сталевих шершнів" Фото: Facebook

Аналітики відзначили еволюційний розвиток FPV-дронів в Україні, який повторює розвиток пілотованих бойових літаків. Далі розробники можуть реалізувати підрив шрапнельного боєприпасу в повітрі для більшого розльоту елементів, що вражають, а також запрограмувати дрони на автоматичний вихід з піку після скидання. У такому разі БПЛА стане схожим на німецькі бомбардувальники Ju 87 Stuka чи радянський Пе-2.

Писали також, що в Україні випробовують новий FPV-дрон для бомбардування. Він підіймає боєприпаси вагою до 5 кг, летить на 5 км та не боїться засобів радіоелектронної боротьби.

5 квітня українські розробники показали нові дрони військовим на виставці FPV Demo Day у Києві. Інженери представили різні моделі, як коптери, так і крила, що "літають".