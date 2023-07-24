"Помогает оставить русских без оружия": в британской МИ-6 признались, что используют ИИ

По словам представителя разведывательной службы Ричард Мур, британские специалисты также изучают применение нейросетей Россией и Китаем в военных целях.

Ричард Мур, глава британской секретной разведывательной службы, также известной как МИ-6, отвечая на вопросы журналистов признал, что его ведомство активно использует инструменты искусственного интеллекта. Его слова передает портал C4ISRNET.

Главное здание британской разведки МИ-6 в Лондоне Фото: Getty

По словам Ричарда Мура, секретная служба Ми-6 в основном использует искусственный интеллект, чтобы препятствовать поставкам оружия в Россию. В своем выступлении, в котором искусственный интеллект был назван одновременно огромным потенциальным активом и серьезной угрозой, Мур сказал, что его сотрудники в британском агентстве внешней разведки объединяют свои навыки с искусственным интеллектом и массовыми данными, чтобы выявлять и пресекать в Россию поток оружия, используемое российскими войсками против Украины.

Глава МИ-6 призвал россиян "сотрудничать с его ведомством" Фото: Getty

Главный разведчик Великобритании предсказал, что в будущем спецслужбам Запада все чаще и чаще придется уделять больше внимания для отслеживания злонамеренного использования ИИ враждебными государствами, такими как Россия и Китай. Впрочем, его ведомство отслеживает такую активность уже сейчас.

По словам Мура, как бы успешно не развивались нейросети, все равно ни один ИИ никогда не сможет заменить настоящего разведчика. "Человеческий фактор" останется решающим, ведь уникальные характеристики агентов-людей в нужных местах станут еще более важными, особенно способность разведчиков "влиять на решения внутри враждебного правительства или террористической группы".

Касаясь последних событий в Москве, Мур сказал, что Путину пришлось заключить "унизительную сделку" с главой ЧВК "Вагнер". "Пригожин за завтраком был предателем, к ужину его помиловали, а через два дня пригласили на чай", — сказал Мур, комментируя посещение командирами "Вагнера" Кремля.

Глава МИ-6 призвал россиян, выступающих против войны, активнее сотрудничать с его организаций и делиться информацией. "Наши двери всегда открыты", — добавил Мур говоря о сотрудничестве с его службой. Он напомнил, что МИ-6 всегда заботится о своих шпионах и рассказал о случае с агентом под кодовым именем Экклезиастик, которая проникла в немецкую разведку в 1944 году, находилась под присмотром службы до самой ее смерти в возрасте 100 лет. Он сказал, что агенты МИ-6 затем собрались, чтобы вместе развеять прах женщины-шпиона в Ла-Манше.

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