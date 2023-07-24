Никаких больше "серых чипов": Япония ввела санкции на поставку спецоборудования в Китай

В специальный санкционный список попала вся основная литографическая техника, которая необходима для развития индустрии процессоров и которую Китай может перепродавать "на сторону".

Правительство Японии начало ужесточать экспортный контроль за оборудованием для производства полупроводников для Китая, сообщает NHK Japan. Теперь все поставки высокотехнологического оборудования, которые так необходимы КНР для производства микроэлектроники и чипов будут подвергаться очень жесткому контролю.

Министерство торговли Японии уже определило 23 товара, на которые распространяются новые правила. К ним относятся литографические машины, лидерами в производстве которых являются японские компании. Правда правила не коснутся товаров, отправляемых в 42 пункта назначения из так называемого "белого" списка, включая США, Южную Корею и Тайвань, поскольку министерство признало, что у них есть надлежащие механизмы экспортного контроля. Но товары, направляющиеся в Китай и другие страны, будут подвергаться более строгой проверке.

Этот шаг был предпринят после того, как США попросили Японию и Нидерланды, страны со значительной долей мирового рынка оборудования для производства чипов, ужесточить экспортный контроль.

Конкуренция между США и Китаем в области передовых технологий усиливается. Все началось с того, что США совместно с двумя лидерами литографической техники, ввели совместные санкции на ее поставки в КНР. В ответ на это Китай ограничил поставки галлия и германия — металлов , которые критически важны для производства чипов и микросхем.

Ранее Фокус рассказывал о том, что совместные санкции США, Нидерландов и Японии пока не срабатывают. Китай нашел лазейку и собирается сделать ставку на чиплеты, чтобы пережить санкционную блокаду США и ЕС. Например, сейчас Пекин активно использует технологию чиплетов для развития искусственного интеллекта и автомобилей с автопилотом. Чиплеты (продукт ускоренного производства чипов) имеют особое значение для Китая, учитывая ограничения на оборудование для производства процессоров.

Китай недоволен санкциями Японии на поставки литогрфического оборудования

Так же в Китае в Китае продают "санкционные" чипы для ИИ. Журналисты-расследователи выяснили, что купить их сложно и дорого, но все таки можно при большом желании через подставные фирмы.