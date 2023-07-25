"Работает безотказно": обновленный дрон SARISA стал еще точнее стрелять ракетами (видео)

Беспилотник смог поразить цель над Босфором, несмотря на сильный ветер. В этом ему помогла новая технология прицеливания.

Беспилотник SARISA производства компании SAS Technology с 2,75-дюймовыми ракетами успешно прошел второе огневое испытание. Об этом пишет греческое медиа Pentapostagma.

Компания-разработчик отмечает, что второе испытание дрон прошел безупречно и все технологии, которыми был оснащен беспилотник, не дали сбоя. Так, новая система, предназначенная для изменения угла пусковой установки в вертикальной плоскости и помощи в прицеливании, работала безотказно.

Несмотря на сильные порывы ветра, которые в районе Босфора достигали скорости 12 метров в секунду, прицеливание в точку относительно береговой линии беспилотник выполнил точно. Кроме того, аэродинамические и механические вмешательства, ранее выполненные командой разработчиков SAS Technology, значительно уменьшили гиперзвуковую обратную связь выхлопа ракеты.

СМИ отмечает, что SAS Technologyк после успешного завершения этапа работы над БПЛА SARISA, оснащенного 2,75-дюймовыми ракетами, начала готовиться к тактическим испытаниям с использованием серийных моделей.

В самой компании говорят о том, что SARISA может стать основой развития вооруженных беспилотных летательных аппаратов для греческих вооруженных сил. Именно этот беспилотник может в свое время определить боеспособность греческой армии на поле боля, так как современная военная истории уже знает такие примеры. В их числе — боевые действия в Украине, Ливии и Нагорном Карабахе.

Напомним, 23 мая стало известно о том, что дрон SARISA SRS-1X начал запускать ракеты Hydra 70. В компании SAS Technology уверяют, что первыми смогли запустить ракету калибра 70 мм с помощью настолько легкого и малогабаритного дрона. Они надеются, что SARISA сможет заменить дорогие ударные вертолеты.

Также СМИ писали о том, почему ракеты Hydra 70 используются уже 70 лет. Их разработали еще в 1940 годах, но многие развитые страны, включая США, продолжают держать их на вооружении из-за ряда преимуществ.