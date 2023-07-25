Потерял связь: военный беспилотник США рухнул в Польше, что известно

В Минобороны страны заявили о том, что беспилотный летальный аппарат потерпел крушение во время тренировочного полета. Его уже передали американской стороне.

В Польше во тренировки разбился американский беспилотник. Об этом сообщает Reuters.

Военный разведывательный беспилотник разбился на юго-западе Польши. Его обнаружили в лесу недалеко от деревни Тшебен. Крушение беспилотника случайно увидел мужчина, который проходил мимо. Он не понял, какой именно летальный аппарат потерпел крушение, но все равно позвонил в экстренные службы и рассказал о случившемся.

На место инцидента прибыли полиция и чрезвычайники. При дальнейшем обследование территории выяснилось, что беспилотный летальный аппарат ничего не повредил и во время его падения не пострадали люди. Это при том, что размах крыла упавшего БПЛА был около 8 метров.

Редакция медиа связалась с Министерством обороны Польши и попросила прокомментировать инцидент.

"Во время тренировочного полета американских солдат связь с беспилотником была потеряна, после чего он упал в лесной массив", — написали журналистам в письме представители профильного министерства.

В ведомстве также добавили, что БПЛА упал во время своего тренировочного полета. А сам дрон передали американской стороне.

Напомним, 25 июля росСМИ писали о том, что турецкий боевой дрон Bayraktar сбили в Белгородской области. Дрон упал рядом с украинской границей, однако ни МЧС, ни губернатор региона Вячеслав Гладков никак не прокомментировали падение беспилотника.

Ранее СМИ писали о том, что оккупанты нашли загадочный дрон на Донбассе. Дрон, вероятнее всего, упал на позиции ВС РФ случайно во время грозы. Кроме того в материале СМИ есть информация о том, что российские оккупанты имеют дело с беспилотником Switchblade 600. Медиа отмечает, что именно для этого вида дронов характерны утолщенная передняя часть корпуса и система наведения, переходящая в более тонкий хвост.